El Monumental se transforma: River anunciará el techado y la ampliación del estadio, con nueva capacidad

El ambicioso proyecto de infraestructura, que transformará uno de los estadios más imponentes del mundo, no afectará la localía del Millonario durante el desarrollo de la obra.

Estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @RiverPlate.

Como parte de un plan integral de obras que la dirigencia de River Plate viene impulsando en los últimos años, con el foco puesto en la puesta en valor del estadio y en la optimización de cada uno de sus espacios, el Millonario llevará a cabo una transformación histórica de su recinto.

A fines de enero, River anunciará un proyecto que incluirá el techado total del Monumental y una ampliación de la capacidad a 100.000 espectadores.

Estadio Monumental. Foto: River Plate.

La obra de infraestructura sin precedentes para el fútbol argentino, que no impedirá que el equipo continúe haciendo de local durante su desarrollo, tendrá como objetivo modernizar el estadio, mejorar la experiencia del hincha y consolidarlo como uno de los escenarios deportivos más imponentes del mundo, tanto por su capacidad como por sus prestaciones.

Las imponentes obras en el Monumental

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la planificación de la obra por etapas, lo que permitirá que el Millonario continúe utilizando su estadio como local durante todo el proceso.

En línea con la estrategia institucional del club de seguir creciendo en infraestructura y proyección internacional, el techado completo del Monumental aparece como uno de los puntos más destacados del proyecto, ya que permitirá proteger a los espectadores de las inclemencias climáticas, mejorar la acústica y reforzar la estructura general del recinto, una demanda histórica de los socios y simpatizantes.

Escudo de River en el estadio Monumental. Foto: River Plate

En paralelo, la ampliación de la capacidad hasta los 100.000 espectadores posicionará al estadio de River entre los más grandes del mundo y lo consolidará como el de mayor aforo de Sudamérica. Esta expansión no solo reforzará el impacto visual y simbólico del Monumental, sino que también abrirá la puerta a una mayor recaudación por venta de entradas y a la posibilidad de albergar eventos de escala internacional, como finales continentales, partidos de selecciones y grandes espectáculos culturales.

La transformación del Monumental se apoya en las mejoras ya realizadas en los últimos años, entre las que se destacan la renovación total del campo de juego con césped híbrido, la reconfiguración de las tribunas, la modernización de palcos, accesos y servicios, y una fuerte inversión en infraestructura general.