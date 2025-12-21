River Plate busca incorporar a 4 futbolistas de San Lorenzo: cuáles son los jugadores que pretende Marcelo Gallardo

El “Millonario” quiere aprovechar la delicada situación institucional que atraviesa el “Ciclón”. Por otro lado, la dirigencia de “La Banda” ya tiene un acuerdo verbal con Palmeiras por Aníbal Moreno, el ex mediocampista de Newell’s Old Boys y Racing Club.

Marcelo Gallardo, Racing vs River. Foto: NA

Mentalizado en la Copa Sudamericana, River Plate encara un mercado de pases diferentes para volver a los primeros puestos del fútbol argentino. Luego de la llegada de Fausto Vera y el acuerdo verbal con Aníbal Moreno, el “Millonario” apunta a 4 futbolistas de San Lorenzo.

¿Cuáles son los nombres y apellidos? El colombiano Jhohan Romaña, y los juveniles Elías Báez, Ignacio Perruzzi y Alexis Cuello, cuatro de los puntos más altos del “Ciclón” de Damián Ayude, durante la última temporada.

“Llamó y pidió condiciones por Romaña. El “Ciclón” va a vender al defensor, pero necesita de la reunión del próximo lunes para organizar al club“, expresó el periodista Esteban Edul, en X. En la negociación, podría ser incluido el uruguayo Sebastián Boselli.

Jhohan Romaña, fue una de las figuras de San Lorenzo durante 2025. Foto: X @SanLorenzo.

Lo curioso, es que en San Lorenzo no hay dirigentes para iniciar el proceso de negociación, ya que gran parte de la Comisión Directiva presentó la renuncia con el fin de declarar la acefalía para ponerle fin al ciclo presidencial de Marcelo Moretti.

Esta delicada situación provoca que se deba esperar un tiempo más para que haya un directivo con la capacidad suficiente de negociar, poner un precio y aceptar los términos de pago que el “Millonario” pueda llegar a ofrecer por un jugador o todos los mencionados.

Aníbal Moreno y Santiago Ascacibar, los otros dos apuntados de River

Palmeiras comenzó a bajar sus pretensiones y ya no pretende 12 millones de dólares para desprenderse de la ficha de Moreno. El “Verdao” aceptaría una operación de venta que permita recuperar 6 o 7 millones de la divisa que pagó en su momento por el ex Racing.

Aníbal Moreno será jugador de River Plate. Foto: X @Palmeiras.

Por otro lado, en las próximas horas podría haber novedades sobre Santiago Ascacibar, flamante ganador del Trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata. El “Pincha” le dio su palabra para una venta y la misma podría concretarse también por 7 millones de dólares.