Inter Miami confirmó los amistosos que jugará Messi en Sudamérica antes del Mundial 2026

Inter Miami confirmó una gira de pretemporada por Sudamérica de cara a 2026. El equipo campeón de la MLS buscará preparación futbolística y expansión internacional bajo el lema “Champions Tour”.

Lionel Messi inicia su pretemporada con el Inter Miami por Sudamérica. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Tras conquistar la MLS, Inter Miami ya empezó a programar su camino de cara a la temporada 2026. El equipo dirigido por Javier Mascherano, con Lionel Messi como máxima figura, ya confirmó tres partidos amistosos internacionales que formarán parte del inicio de su pretemporada.

El lema que acompañará a las garzas rosas será el de “Champions Tour” y aprovechará para hacer una gira por Sudamérica, donde se estará viendo las caras mano a mano con clubes históricos de Perú, Ecuador y Colombia.

La pretemporada 2026 del Inter Miami de Messi

La gira comenzará el 24 de enero en Lima, cuando Inter Miami se mida ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima será rival del Inter Miami en la pretemporada 2026.

Luego, el 31 de enero, el equipo viajará a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. El cierre del recorrido será el 7 de febrero en Guayaquil, donde disputará un amistoso frente a Barcelona en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Desde uno de los clubes anfitriones manifestaron la importancia de enfrentar al Inter Miami y a Messi: “Enfrentarnos a Inter Miami y recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”, expresó Sebastián Arango, presidente del club colombiano.

Esta no será la primera vez que Inter Miami afronte una intensa pretemporada. En el último año, el equipo rosa realizó una extensa gira que incluyó cinco amistosos y más de 10 mil kilómetros recorridos. En ese trayecto enfrentó a América de México en Las Vegas, a Universitario de Perú en Lima, a Sporting San Miguelito en Panamá, a Olimpia en Honduras y a Orlando City en Tampa.

El Inter Miami sigue queriendo competir en el máximo nivel. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

En ese sentido, la agenda confirmada para 2026 refleja la intención del club de seguir expandiendo su marca a nivel internacional y mantener al plantel competitivo antes del inicio oficial de la temporada.

Con Messi como principal atractivo y Mascherano al mando, Inter Miami buscará llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas a un nuevo año cargado de desafíos.