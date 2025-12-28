¿Se puede caer el pase de Marino Hinestroza a Boca?: el comunicado de Atlético Nacional

Si bien en el “Xeneize” esperan que el extremo colombiano llegue a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y poder sumarse al inicio de la pretemporada el 2 de enero, estos acontecimientos generaron algunas dudas en Brandsen 805.

Marino Hinestroza suena en Boca. Foto: Instagram @maarii_angulo

El pase de Marino Hinestroza a Boca lentamente se está convirtiendo en la novela del verano. Este domingo, Atlético Nacional publicó un comunicado en sus redes sociales en medio de las versiones sobre una supuesta deuda que el club mantiene con el extremo de 23 años y su llegada al fútbol argentino está en pausa.

La prensa colombiana había asegurado que la institución de Medellín, dueña del pase del delantero, estaba presionando a Hinestroza para que resignara el dinero y, en caso de no hacerlo, iba a estirar las negociaciones con el “Xenezie”.

Ante esta situación, desde el club “verdolaga” desmintieron la existencia de la deuda y dieron a entender que todavía no hay acuerdo con Boca, pese a que hace varios días se hablaba de que la operación estaba cerrada: 5 millones de dólares y contrato hasta 2029.

“Los acuerdo relacionados con trasferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados”, sostuvo la institución colombiana.

El miércoles, el propio Hinestroza publicó una historia en su cuenta de Instagram que contenía un corazón azul, otro amarillo y un reloj de arena, deslizando que su llegada al Xeneize era casi un hecho.

La historia de Marino Hinestroza. Foto: Captura Instagram

Si bien en Boca esperan que el atacante colombiano llegue a Buenos Aires esta semana para realizarse la revisión médica y poder sumarse al inicio de la pretemporada el 2 de enero, estos acontecimientos generaron algunas dudas en Brandsen 805.

El comunicado de Atlético Nacional

Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumpliendo de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores o parte vinculada.

De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdo relacionados con trasferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados.

Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club.

Quién es Marino Hinestroza

Nacido el 8 de julio de 2002 en Santiago de Cali, Hinestroza inició su carrera en Orsomarso SC. En 2019 se mudó al América de Cali, que lo prestó al Palmeiras.

En 2022 pasó al Pachuca de México y luego pasó a Columbus Crew de la MLS, para después volver al fútbol colombiano.

El delantero de 23 años lleva 82 partidos jugados en Atlético Nacional, donde acumula 11 tantos y 14 asistencias.

Hace poco, Hinestroza mostró su por Boca, afirmando que “es un grande de Argentina, del continente, es un equipo muy grande, muy interesante. Esperemos que sea lo que Dios quiera”.