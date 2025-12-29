Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en 2026

Con Juan Román Riquelme, la dirigencia del “Xeneize” ratificó al “Sifón” en el puesto de cara al año entrante, donde el club volverá a disputar la Copa Libertadores.

Claudio Úbeda seguirá al mando de Boca Juniors. Foto: EFE

Lo que era un secreto a voces se terminó confirmando: Claudio Úbeda será el director técnico de Boca durante 2026. Con Juan Román Riquelme, la dirigencia del “Xeneize” ratificó al “Sifón” en el puesto de cara al año entrante, donde el club volverá a disputar la Copa Libertadores.

Si bien las dudas sobre su continuidad nacieron en el último partido de 2025 por la falta de reacción y el polémico cambio de Exequiel Zeballos, desde Brandsen 805 confirmaron su confianza en el sucesor de Miguel Ángel Russo.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca. Foto: NA

Por qué sigue Úbeda en Boca

La mesa chica de Boca está conforme con el manejo de Úbeda tras el fallecimiento de Russo y con su trabajo en el día a día, acompañado por Juvenal Rodríguez.

Además, sienten que el técnico logró generar una unión con los referentes del plantel, por lo que existe un conformismo generalizado sobre su contiuidad.

Es por este conjunto de motivos que el “Sifón” fue ratificado en el cargo, aunque en el club siempre dejaron en claro que no era necesario un anuncio porque todavía tiene contrato hasta junio de 2026.

Úbeda podría sumar un ayudante de campo

Ahora, lo que resta definir es si el entrenador optará por agregar un asistente a su grupo de trabajo o si se mantendrá solo con Juvenal.

En caso de agregar otro nombre al cuerpo técnico, este no será del club, ya que Riquelme no quiere desarmar la estructura de inferiores que tantos frutos le ha dado al club.