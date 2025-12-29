Los 10 mejores pilotos de la Fórmula 1 en 2025: las tres sorpresas y la gran ausencia del ranking anual

Los jefes de las escuderías de la máxima categoría del automovilismo eligieron a los corredores más destacados del año. Como era de esperarse, Franco Colapinto quedó afuera de la lista al igual que otro histórico piloto de talla mundial.

Max Verstappen (medio), Oscar Piastri (izquierda) y Lando Norris (derecha). Foto: Reuters (Amr Alfiky)

Tres días antes de 2026, la Fórmula 1 anunció el ranking de los 10 mejores pilotos del año, elegidos por los jefes de las escuderías de la máxima categoría del automovilismo. El argentino Franco Colapinto, de una triste temporada en Alpine, no ingresó al ‘Top 10′.

Al igual que 2024, los primeros dos puestos del ranking no sufrieron cambios. En la cima se mantuvo el tetracampeón del mundo Max Verstappen, quien esta temporada finalizó segundo detrás del campeón Lando Norris, el escolta del neerlandés en la lista.

Lando Norris junto a Max Verstappen. Foto: Reuters (Jeenah Moon)

El podio de la votación lo completó Oscar Piastri que, al inicio de la temporada, parecía ser el máximo candidato al título. Sin embargo, a mitad de temporada, el australiano sufrió algunos accidentes e incidentes que lo alejaron del campeonato que luego ganó Norris.

Por su parte, el británico George Russell subió al cuarto lugar tras una consistente campaña, donde sumó dos victorias y siete podios con su Mercedes, permitiéndole escalar dos posiciones en comparación con la anterior edición, en la cual terminó sexto.

Fernando Alonso, la gran sorpresa del ranking de pilotos de la F1

El bicampeón del mundo, Fernando Alonso, protagonizó el mayor salto: trepó del noveno al quinto lugar. Si bien no tuvo su mejor temporada, los jefes de la escudería valoraron su manejo a bordo de su Aston Martin, un monoplaza muy inestable en 2025.

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

El sexto lugar fue para Carlos Sainz, favorecido por una segunda mitad de año sólida que le aportó dos podios a Williams. Por su parte, Charles Leclerc descendió hasta la séptima plaza tras un periodo complicado sin victorias con la emblemática escudería Ferrari.

Los últimos tres lugares del ‘Top 10′ lo completan dos novatos y un experimentado: Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls), quien será compañero de Verstappen durante 2026. El alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) completa la parrilla.

Oliver Bearman, piloto de Haas. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Para este ejercicio participaron los siguientes jefes de equipo: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Kick Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo de liderazgo de Aston Martin. Red Bull y Ferrari no emitieron votos.

