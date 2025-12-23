Revolución en la Fórmula 1: los 10 cambios más importantes que tendrá la máxima categoría del automovilismo en 2026

Con la finalidad de volver más atractivo y competitivo el deporte, la Federación Internacional del Automóvil impulsó varias modificaciones en los monoplazas. Por su parte, las escuderías también hicieron sus movimientos en pretemporada.

Los nuevos monoplazas para la Fórmula 1 de 2026. Foto: X @f1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 promete ser revolucionaria. A diferencia de la anterior, que tuvo como campeón a Lando Norris (McLaren), la próxima campaña contará con varias modificaciones que buscarán captar la atención del público y de nuevos fanáticos.

Los cambios que tendrán los monoplazas de la Fórmula 1, a partir de 2026. Créditos: X @f1

Entre las principales novedades de la máxima categoría del automovilismo, se destacan: la despedida del DRS, la llegada de motores mitad combustión mitad eléctricos, y el peso y tamaño de los monoplazas, que serán más chicos, livianos y maniobrables, similares a los de Fórmula 2.

Los 10 cambios más importantes que tendrá la Fórmula 1 en 2026

1- Adiós DRS, hola Active Aero

El clásico sistema de DRS que permitía abrir el alerón trasero en zonas marcadas desaparece por completo dando paso al Active Aero, un nuevo sistema de alas móviles delanteras y traseras.

Los nuevos monoplazas para la Fórmula 1 de 2026. Foto: X @f1

Los monoplazas tendrán dos modos: uno para rectas con menor resistencia y otro para curvas con mayor carga aerodinámica; podrá usarse libremente. El objetivo es que los adelantamientos sean más naturales y técnicos.

2- Motores mitad combustión mitad eléctricos

La unidad de potencia tendrá una profunda transformación con un reparto de potencia 50% gasolina y 50% eléctrica.

La batería aumenta su protagonismo pasando de 120 kW a 350 kW triplicando su aporte. Se elimina el MGU-H, la pieza más compleja y costosa del sistema híbrido, ahorrando peso, reduciendo costos de fabricación y simplificando el diseño.

3- Monoplazas más chicos, livianos y maniobrables

Los monoplazas serán 30 kilos más livianos, 10 centímetros más angostos y 20 centímetros más cortos.

Los nuevos monoplazas para la Fórmula 1 de 2026. Foto: X @f1

Además, el piso será más plano, el difusor menos agresivo y los neumáticos más angostos, lo que reduce notablemente el efecto suelo.

4- Combustible 100% sostenible

Toda la categoría usará combustible totalmente sustentable producido a partir de desechos o de CO₂ capturado del aire.

Es uno de los cambios más importantes del programa ecológico que impulsa la Fórmula 1 rumbo a un campeonato más responsable con el ambiente sin sacrificar rendimiento.

5- El límite presupuestario sube a 215 millones de dólares

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) eleva el tope presupuestario para compensar los costos del nuevo reglamento y la inflación acumulada.

McLaren, campeón del Campeonato de Constructores 2025 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Athit Perawongmetha)

Las escuderías tendrán más margen para desarrollar desde cero sus autos, lo que abre la puerta a diferencias conceptuales más marcadas entre los equipos.

6- La llegada del Gran Premio de Madrid

El calendario 2026 tendrá 24 carreras y la gran novedad será el debut del circuito urbano de Madrid: el “Madring”, que reemplaza a Imola.

Barcelona seguirá en el calendario como Gran Premio de Cataluña por lo que España vuelve a tener dos carreras después de más de una década.

7- La incorporación de Cadillac

La Fórmula 1 vuelve a tener 11 escuderías gracias al ingreso de Cadillac, que tendrá como pilotos a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez, los dos pilotos de Cadillac Formula 1 Team. Foto: X @Cadillac_F1

Con 22 autos en pista, la parrilla será más nutrida y las posibilidades de batallas y sorpresas crecerán en cada carrera.

8- La unión de Honda con Aston Martin

Honda se despide de Red Bull y se muda a Aston Martin en un acuerdo que puede alterar seriamente el orden de la grilla.

Con Adrian Newey como responsable del diseño y Honda impulsando sus autos, Aston Martin podría convertirse en la escudería sorpresa de 2026.

9- Red Bull fabricará su propio motor con Ford

Por primera vez, la escudería austríaca desarrollará su propia unidad de potencia en alianza con la famosa marca estadounidense Ford.

Integrantes de la escudería Red Bull de la Fórmula 1.Amr Alfiky Foto: Reuters (Amr Alfiky)

El movimiento es ambicioso, pero clave para el futuro del equipo que busca mantener competitividad y asegurar un proyecto estable para retener a Max Verstappen.

10- Una pretemporada más extensa

Las escuderías tendrán 11 jornadas de pruebas antes del inicio del campeonato con cinco días en España del 26 al 30 de enero y tres en Bahréin del 18 al 20 de febrero.

Con autos completamente nuevos, cada hora de test será vital para descubrir debilidades, fortalezas y sorpresas antes del estreno mundial en Australia, el 8 de marzo de 2026.