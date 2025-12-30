River busca romper el mercado de pases: podría contratar a un tres veces campeón de Copa Libertadores

El Millonario está detrás de un futbolista que se destaca en el fútbol de Brasil. Los detalles, en la nota.

Marcelo Gallardo. Foto: NA

River se mueve en el mercado de pases, a pesar de que todavía no arrancó el 2026. Tras la salida de algunas figuras, los dirigidos por Marcelo Gallardo se renuevan y buscan más nombres para reforzarse. Luego de la confirmación de Aníbal Moreno y Fausto Vera, el Millonario está detrás de la contratación de un campeón de Copa Libertadores 2025.

Flamengo conquistó el principal título continental de Sudamérica, tras derrotar en la final a Palmeiras. Uno de sus principales nombres está en el radar de River, por lo que quieren tenerlo para avanzar en los objetivos puestos.

Flamengo ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao. Foto: Instagram

River busca a un campeón de Copa Libertadores 2025

El periodista Germán García Grova detalló en sus redes sociales que el Millonario está en negociaciones para contratar a Matías Viña, que ganó la Copa Libertadores dos veces con Palmeiras y una vez con Flamengo.

Más allá de sus logros, su actualidad lo encuentra con poco rodaje en Brasil y busca alternativas para su carrera. En este contexto, River podría avanzar con un préstamo por 12 meses, según el periodista.

Matías Viña de Flamengo. Foto: Instagram

El recorrido de Viña muestra sus comienzos en Nacional de Uruguay, donde dio el salto al Palmeiras, en uno de los procesos más exitosos de su carrera. Luego, llegó el momento de Europa: jugó en Roma y Sassuolo en Italia y en Bournemouth en Inglaterra. Finalmente, retornó a Sudamérica para jugar en Flamengo.

River busca variantes

Con respecto a la situación de River, el objetivo es tener mayor cantidad de variantes en la posición de lateral izquierdo. Si bien Marcos Acuña aparece como el titular indiscutido en la consideración del entrenador, la partida de Milton Casco obliga a buscar opciones para cambios en el plantel.

Marcos Acuña, River Plate. Foto: X @RiverPlate

Otros nombres que se mencionaron cerca del Millonario desde que terminaron las competencias fueron los de Julio Soler, Alexander Bernabei y Lucas Esquivel. Sin embargo, parece haber mayor avance con respecto a Viña.

El próximo paso es la reacción de Flamengo, ya que se espera una respuesta para conocer si están abiertos a un préstamo, en especial porque River no será parte de la Copa Libertadores 2026, por ende, no será un competidor en el torneo.