La última del año: así fue la San Silvestre Paranoica 2025, la carrera que reunió a 9 mil corredores en Buenos Aires

Con la presencia de más de 9 mil corredores y la música de Juanse, la San Silvestre Paranoica cerró el calendario de running en la Ciudad, a metros del Obelisco.

Carrera San Silvestre 2025. Foto: Prensa.

El último día de 2025 arrancó a puro ritmo en la Ciudad de Buenos Aires. Desde temprano, miles de corredores coparon la avenida 9 de Julio para participar de la San Silvestre, la clásica carrera que despide el año. Mientras se aguardaba la largada, Los Ratones Paranoicos tocaron en vivo y le pusieron música a la previa con sus temas más emblemáticos.

Carrera San Silvestre 2025. Foto: Prensa.

El evento comenzó con el despliegue de una bandera argentina gigante y la entonación del Himno Nacional, antes de la largada de la competencia organizada por Sportsfacilities.

Carrera San Silvestre 2025. Foto: Prensa.

El circuito recorrió el casco histórico de la Ciudad, con un trazado de 8 kilómetros que pasó por puntos emblemáticos como el Obelisco, la calle Corrientes, el Café Tortoni, el Cabildo, la Catedral Metropolitana y la Casa Rosada, entre otros sitios icónicos.

Los ganadores de la San Silvestre

Los ganadores de los 8 kilómetros fueron el mercedino Laureano Rosa y la santiagueña Nélida Peñaflor, quienes se consagraron en el evento con tiempos de 24 minutos y 17 segundos y 27 minutos y 8 segundos, respectivamente.

Laureano Rosa fue el ganador de la San Silvestre 2025. Foto: Prensa.

Entre los caballeros, el segundo fue Leonel Jarri (25.21) y Agustín Lima (25.25), mientras que entre las damas, la segunda fue Anastasia Kirillov (28.28) y completó el podio María Luz Rozat, con 28 minutos y 52 segundos.

Al finalizar el evento, en medio de la premiación, Rodolfo Giordano, titular de Sportsfacilities, entregó un reconocimiento a Luis Molina, responsable de los atletas de élite, por su trayectoria deportiva, entre las que se destaca su participación en la Maratón de los Juegos Olímpicos de Rio 2012.

Nélida Peñaflor fue la ganadora de la San Silvestre 2025. Foto: Prensa.

El calor agobiante se sintió: Laureano Rosa ganó la San Silvestre y se desvaneció

Laureano Rosa, ganador de la prueba, se desplomó apenas cruzó la meta tras completar los 8 kilómetros en poco más de 24 minutos. El corredor se tiró de espaldas sobre el asfalto, mientras el equipo médico acudía rápidamente para asistirlo.

“Ya estoy recuperado, fue un golpe de calor. Hace mucho calor, salí a un ritmo fuerte y arriba se siente el calor. El recorrido fue hermoso, me sentí cómodo, la gente siempre alienta y me sentí bien. Venía un poco mareado en los últimos metros, apreté al final y cuando frené de golpe, se me vino todo el calor encima”, dijo el campeón argentino en diálogo con C5N.

Carrera San Silvestre 2025. Foto: Prensa.

Cabe destacar que el desafío fue aún más exigente debido al calor agobiante que acompañó todo el recorrido de 8 kilómetros. Aun así, los corredores lograron afrontarlo con fortaleza física, concentración mental y la energía colectiva que marcó el espíritu de esta última carrera del año.