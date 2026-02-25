Las carreras más elegidas y mejor pagadas en 2026:

Las carreras elegidas en el 2026 Foto: Foto generada con IA

El mercado laboral global está atravesando una transformación profunda impulsada por la adopción acelerada de la inteligencia artificial, la digitalización masiva y la transición hacia economías más sostenibles. Estas tendencias no solo están modificando la manera en que trabajamos, sino también qué carreras eligen los jóvenes y qué profesiones ofrecen mejores oportunidades en 2026.

De acuerdo con el Hiring Lab de Indeed, 2026 muestra un escenario de crecimiento moderado, con alta demanda en sectores tecnológicos, híbridos y verdes, donde las habilidades digitales y la adaptabilidad se convirtieron en requisitos clave para conseguir empleo.

1. Tecnología y ciencia de datos: líderes absolutos de demanda

La tecnología continúa ocupando el primer lugar entre las carreras más solicitadas. La inteligencia artificial, la ciberseguridad y el análisis de datos se consolidan como pilares de los nuevos modelos de negocio. El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial advierte que los avances en IA, redes, big data y automatización son los factores más transformadores del empleo hacia 2030, lo que intensifica la búsqueda de profesionales en estas áreas.

Las empresas demandan:

Ingenieros de IA y Machine Learning

Analistas de Datos y Científicos de Datos

Especialistas en Ciberseguridad

Además, según el IMF, los empleos que requieren nuevas habilidades tecnológicas ofrecen salarios hasta un 3% más altos, y cuando se combinan múltiples competencias emergentes, esa brecha salarial puede superar el 8%.

Compras tecnológicas Foto: Foto generada con IA

2. Profesiones ligadas al trabajo remoto y la economía híbrida

El trabajo remoto ya no es una excepción: es un estándar en 2026. Según análisis recientes, las empresas buscan profesionales “remote-ready”, capaces de trabajar de forma autónoma, comunicarse eficazmente y manejar herramientas digitales.

Carreras con mayor inserción en este modelo:

Desarrollo de software y programación

Marketing digital y social media

Diseño UX/UI

Gestión de proyectos tecnológicos

La globalización del talento también impulsa la contratación internacional, permitiendo que profesionales desde Latinoamérica accedan a salarios competitivos en dólares.

3. Economía verde y sostenibilidad: los nuevos motores del mercado

La transición energética y los compromisos climáticos están generando una ola de nuevos puestos de trabajo vinculados a la sostenibilidad. El Foro Económico Mundial identifica estas áreas como algunas de las de mayor crecimiento hasta 2030, destacando roles como:

Ingeniería ambiental

Energías renovables

Movilidad eléctrica y autónoma

Estas carreras combinan alta demanda con salarios competitivos, especialmente en infraestructuras verdes y transición energética.

Aprender idiomas, el hábito que se asocia a una mayor longevidad. Foto: Freepik.

4. Salud y biotecnología: un sector que no deja de crecer

La digitalización de la salud y el envejecimiento de la población impulsan un crecimiento sostenido de profesiones como:

Telemedicina y salud digital

Biotecnología y bioinformática

Enfermería especializada

Este sector se consolida como uno de los más estables según los reportes laborales globales.

5. Nuevos modelos laborales y multiprofesionalidad

El IMD anticipa que la tendencia hacia carreras “de portafolio” —es decir, múltiples ingresos y trabajos por proyectos— será cada vez más común, especialmente entre jóvenes. Esto hace que las habilidades blandas, como la adaptabilidad y la creatividad, se valoren tanto como las habilidades técnicas.

Las carreras más elegidas en 2026 comparten tres características:

Alta demanda sostenida Mejores salarios impulsados por nuevas habilidades Empleabilidad casi asegurada en mercados globales

Tecnología, datos, sostenibilidad, salud y trabajo híbrido dominan el panorama. Invertir en estas áreas en 2026 no solo abre puertas laborales, sino que garantiza relevancia en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.