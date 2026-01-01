¿Por qué la Premier League juega el 1 de enero?: el origen de una costumbre que no descansa

Mientras el resto de las ligas europeas se toma un descanso, la liga inglesa mantiene viva una tradición centenaria que convierte Año Nuevo en una fiesta de fútbol.

Superliga Europea - Equipos de la Premier League

Diciembre y enero son meses de pocas oportunidades para los fanáticos futboleros. El torneo local entra en receso y la mayoría de las competiciones europeas bajan su caudal de partidos para brindar descanso a los futbolistas entre las fiestas.

Sin embargo, la Premier League es una excepción a esta regla. El campeonato inglés es un oasis en el desierto de los canales deportivos, y brinda partidos únicos para distenderse en año nuevo, monopolizando toda la oferta futbolística de la fecha.

La fecha 19 de la Premier League tendrá 4 partidos durante toda la tarde. Los resultados de estos serán clave para la segunda rueda del campeonato, ya que hay duelos interesantes con protagonistas de la zona alta de la tabla como de aquellos que pelean por la permanencia.

Premier League - Liverpool vs. Bournemouth Foto: REUTERS

Muchos hinchas se preguntan por qué el fútbol inglés sigue con actividad durante las fiestas. Es la única liga europea que no para en Navidad y ya se volvió una costumbre para el pueblo británico.

El típico Boxing Day se vio afectado durante estas fiestas, y solo se jugó un partido el 26 de diciembre. Su origen se remonta a una tradición anglosajona con raíces en la época feudal, en la que los nobles, el día después de la Navidad, le entregaban a sus sirvientes cajas con comida que sobraba de los banquetes.

Si bien no hay una razón especial para que se haya instaurado la costumbre de jugar partidos el primero de enero, muchos clubes lo toman como una continuidad del Boxing Day y de esta manera los fanáticos ingleses pueden seguir disfrutando y arrancar el año a puro fútbol.

Festejo del Manchester City, Premier League, fútbol inglés, Reuters

Todos los partidos del jueves primero de enero

La tarde comenzará a las 14:30 horas con una doble cita. Por un lado, Crystal Palace y Fulham, noveno y décimo con 26 puntos, se medirán en un duelo directo por acercarse a puestos europeos. Quien gane, alcanzará la zona de clasificación a la UEFA Europa League, que actualmente ocupa el Chelsea, con 29 unidades, y que se enfrenta al Bournemouth el martes 30 de diciembre.

Al mismo tiempo, el Liverpool recibirá a Leeds United en Anfield. Los Rojos buscarán una victoria que los arrime un poco más a la pelea por la punta, de la que lo separan unos largos 10 puntos y 4 posiciones en la tabla. Leeds United lucha por aumentar la distancia que lo separa de la peligrosa zona de descenso. Si bien el club blanco está solo a dos puestos de poner en peligro la categoría, siete puntos lo alejan del West Ham.

Cody Gakpo; Liverpool vs. Manchester United. Foto: Reuters (Phil Noble)

Más tarde, a las 17:00 horas, se cruzarán el Manchester City contra el Sunderland, que podrá verse en ESPN, y el Brentford frente al Tottenham, disponible en Disney+.

El conjunto ciudadano visitará al Sunderland con la esperanza de que el partido del 30/12 entre Arsenal, que lidera la tabla, y Aston Villa, que marcha tercero, termine con un resultado favorable y pueda quedarse con la punta del campeonato. En caso de sumar tres puntos, y que los dirigidos por Arteta no consigan ganar, habrá un nuevo puntero de la Premier League.

Erling Haaland y Phil Foden; Manchester City vs. Manchester United; Premier League 2025-26. Foto: Reuters (Phil Noble)

Brentford y Tottenham protagonizan un duelo clave por la clasificación a Europa League, ya que aquel que gane quedará muy bien posicionado para afrontar el resto de la temporada y conseguir una plaza para la competición europea.

Dónde ver los partidos del 1° de enero