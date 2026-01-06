Fórmula 1: días, horarios y curiosidades de las 30 carreras que tendrá la temporada 2026

Al igual que en 2025, esta campaña contará con seis carreras sprints, aunque solo repetirá dos sedes: China y Miami. Bélgica, Austin, Brasil y Qatar volverán a tener fines de semana regulares. Agendá las fechas claves de la máxima categoría.

Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: X @F1

En los primeros días de enero, la Fórmula 1 reveló todos los detalles de los 24 Grandes Premios que tendrá la temporada 2026, entre ellos, los días y horarios de las 30 carreras que tendrá el calendario (24 principales y 6 sprints).

Al igual que en 2025, esta temporada contará con 6 carreras sprints, aunque solo repetirá dos sedes: China y Miami. Las 4 restantes se correrán Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. No obstante, habrá fin de semana regular en Bélgica, Austin, Brasil y Qatar.

El Circuito Internacional de Miami de la Fórmula 1 volverá a tener carrera sprint. Foto: X @F1

Entre otras de las particularidades, habrá dos carreras que se desarrollarán el día sábado. Como es habitual, el Gran Premio de Las Vegas, que se corre durante la noche del sábado 21 de noviembre. Sin embargo, por la diferencia horario, se verá el domingo 22 a las 01:00 de Argentina.

La gran novedad estará en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se celebrará el sábado 26 de septiembre, a partir de las 08:00 hora argentina. Los entrenamientos empezarán el jueves y la clasificación de la carrera se realizará el viernes, al haber un día festivo en dicha nación.

El Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado 26 de septiembre. Foto: REUTERS

La actividad formal comenzará con los tests del 26 al 30 de enero que se harán en el circuito de Barcelona, aunque serán a puerta cerrada, ya que servirán para empezar a probar los nuevos monoplazas que se desarrollaron bajo el paradigma del reglamento técnico que regirá a partir de 2026.

Por otro lado, en la antesala del Gran Premio de Australia en marzo que iniciará la actividad oficial, se llevarán a cabo otras dos pruebas de pretemporada en Baréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 de ese mismo mes.

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026

Largada del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00 Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00 Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00 Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00 Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00 Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00 Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00 Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00 Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00 Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00 Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00 Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00 Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00 Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00 Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00 Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00 Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00 Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00 Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00 Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00 Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00 Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00 Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00 Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00 Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00 Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00 Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00 Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00 Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00 Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00

