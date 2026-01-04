Arvid Lindblad, la nueva cara de la Fórmula 1: el niño prodigio que está llamado a ser el “heredero” de Max Verstappen

El británico de raíces suecas tiene solo 18 años y será el piloto más joven de 2026. El rookie, quien rompió todo tipo de récords, correrá para la escudería de Racing Bulls, donde hará dupla con el neozelandés Liam Lawson. Conocé más sobre él y su camino a la máxima categoría.

Arvid Lindblad, el niño prodigio de Red Bull. Foto: X @F1

Como es habitual en cada inicio de temporada, la Fórmula 1 contará con la presencia de nuevas caras, entre ellas, la de Arvid Lindblad, quien será el piloto más joven de la máxima categoría del automovilismo durante 2026.

El británico oriundo de Virginia Water, de raíces suecas, tiene solamente 18 años. Para el presente año, Lindblad será piloto de Racing Bulls, la escudería secundaria de Red Bull, donde hará dupla con el neozelandés Liam Lawson.

Arvid Lindblad será piloto de Racing Bulls en 2026. Foto: X @F1

El rookie (apodo que reciben los pilotos de F1 durante su primera temporada) ocupará la butaca que deja vacante Isack Hadjar, quien fue ascendido a Red Bull para reemplazar a Yuki Tsunoda y ser compañero de Max Verstappen.

En 2015, Lindblad dio sus primeros pasos en karting, donde ganó importantes títulos como la WSK Super Master Series en 2020, un campeonato que lo llevó a ser descubierto y fichado por el equipo junior de Red Bull, en 2021.

Arvid Lindblad hará dupla con Liam Lawson en Racing Bulls durante 2026. Foto: X @F1

Después de grandes resultados en F4, el joven piloto sueco es el único que ganó tanto la carrera sprint como la principal en el mismo fin de semana, un récord absoluto en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 3, durante 2024.

En su histórico ascenso a la máxima categoría, también se convirtió en el ganador más joven de la historia en Fórmula 2, luego de terminar primero en la carrera sprint del Gran Premio de Jeddah, en 2025. Además, es el piloto más joven en conseguir una pole-position en F2.

Los récords de Arvid Lindblad en Fórmula 3 y Fórmula 2. Foto: X @F1

Frente a la magnitud de estos récords, la escudería austríaca dialogó con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y logró que Lindblad obtuviera su Superlicencia a los 17 años. Tras ello, vendría el debut en una práctica de F1.

El mismo sería durante el fin de semana del GP de Gran Bretaña, donde finalizaría décimo cuarto a medio segundo de Verstappen. Sin embargo, su mejor resultado sería en la FP1 del Gran Premio de México, en la cual sorprendió a todos tras terminar sexto.

Arvid Lindblad a bordo de un monoplaza de Red Bull durante una práctica de F1. Foto: X @F1

De esta manera, Arvid Lindblad cautivó a los jefes de Red Bull, quienes ven en él a un “heredero” de Verstappen. Los récords y resultados acompañan al británico, quien tendrá una pesada mochila para cumplir con altas expectativas que lleva sobre su espalda un futuro campeón de la Fórmula 1.

Los números que llevarían los 22 pilotos de la Fórmula 1 en 2026

Lando Norris (McLaren): 1

Oscar Piastri (McLaren): 81

George Russell (Mercedes): 63

Kimi Antonelli (Mercedes): 12

Max Verstappen (Red Bull): 3

Isack Hadjar (Red Bull): 6

Charles Leclerc (Ferrari): 16

Lewis Hamilton (Ferrari): 44

Carlos Sainz (Williams): 55

Alexander Albon (Williams): 23

Liam Lawson (Racing Bulls): 30

Arvid Lindblad (Racing Bulls): 41

Fernando Alonso (Aston Martin): 14

Lance Stroll (Aston Martin): 18

Oliver Bearman (Haas): 87

Esteban Ocon (Haas): 31

Nico Hülkenberg (Audi): 27

Gabriel Bortoleto (Audi): 5

Pierre Gasly (Alpine): 10

Franco Colapinto (Alpine): 43

Valtteri Bottas (Cadillac): 77

Sergio Pérez (Cadillac): 11

