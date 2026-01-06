Messi reveló que fue por su cuenta a probarse a River y que soñaba con jugar en el Millonario

El capitán de la Selección Argentina recordó la bronca de su madre cuando Newell’s no se hizo cargo del costo de su tratamiento de crecimiento y explicó el motivo por el cual no se quedó en la pensión de River.

Lionel Messi ante River Plate. Foto: NA.

Desde que Lionel Messi fue a ver la final de la Copa Libertadores 2018 que le dio el triunfo más importante de su historia a River, muchos fanáticos del Millonario aseguran que el astro argentino simpatiza con el club de Núñez. Para alimentar aún más esa teoría, el líder del Inter Miami reveló por qué no llegó a vestir la banda.

En su reciente entrevista con Luzu, el ex-Barcelona explicó que, tras abandonar Newell’s porque no cubrían los costos necesarios para su tratamiento, consiguió una evaluación en River Plate: “Hice una prueba. A los diez días volví, me comentaron que me tenía que quedar en la pensión y que se iban a hacer cargo del tratamiento, aunque me dijeron ‘tenés que ir vos a sacar el pase y venir’. Obviamente, cuando lo fui a pedir, no me lo dieron. Ahí se cortó todo y después apareció lo de Barcelona, que no estaba en los planes de nadie”.

Lionel Messi enfrentó a River Plate en el Mundial de Clubes 2015. Foto: NA.

En aquella experiencia en el Millonario, a la que lo invitó un amigo, el ganador de ocho Balones de Oro jugó entre 15 y 20 minutos contra jóvenes de categoría 1985 (dos años mayores) y, otro día, hizo “tres o cuatro” goles contra rivales de su edad. Por ende, el conjunto de Núñez quiso ficharlo, pero desde Newell’s le cerraron la puerta.

El 17 de septiembre del 2000 la Pulga se subió a un avión rumbo a Barcelona junto a Jorge, su padre, para una prueba en La Masía. Si bien volvió a su casa, el club catalán jamás dudó en quedarse con el joven de 13 años. Carles Rexach, por entonces Secretario Técnico del club, sentenció en la primera reunión de Comisión Directiva: “Messi viajó para una prueba de 15 días y le sobraron 14”.

Lionel Messi y su historia con River. Video: Luzu TV

El enojo de la madre de Lionel Messi con Newell’s

Lionel Messi contó detalles inéditos de su paso por La Lepra rosarina: “Yo empecé el tratamiento cuando tenía 11 años y ya estaba en Newell ‘s. Durante unos análisis me descubrieron eso y fui al médico del club, el mismo que lo trató a Damián Manso. Era un proceso costoso, la empresa de mi viejo cubría una parte, pero no llegaba y el club dijo que se iba a hacer cargo. Nosotros vivíamos en la zona sur de la ciudad, le hacían ir a buscar la plata a mi vieja y no se la daban”.

A continuación, el astro santafesino, quien siempre reconoce que su sueño de niño era jugar con la casaca rojinegra, matizó que la bronca de su vieja no tenía “nada que ver con el club” y estaba dirigida “a la persona que estaba a cargo en ese momento”.