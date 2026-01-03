¿Quién se sube al avión?: Scaloni decide la lista de convocados por Argentina para el Mundial 2026
Con el sorteo definido y la cuenta regresiva marcando menos de 170 días para el debut, Lionel Scaloni toma los últimos recaudos antes de publicar la nómina. Quiénes son los históricos que resisten, qué juveniles piden pista y por qué la Finalissima ante España será el “filtro” final.
Con las hojas del almanaque ya marcando 2026, Lionel Scaloni y sus colaboradores piensan, analizan y construyen, como si de un rompecabezas se tratase, el plantel de jugadores que partirá hacia América del Norte con el objetivo de repetir la hazaña de Qatar 2022 y volverse con la preciada Copa del Mundo.
Algunos partidos restan para terminar de evaluar futbolistas que están en la cuerda floja, y una aparición de último momento que consiga meterse por la ventana al grupo de convocados no se descarta. El 27 de marzo tendrán una oportunidad de demostrar su valía, en el partido contra España por la Finalissima. Además, habrá otros tres amistosos en la previa del certamen de fútbol más prestigioso de todos los tiempos.
La ventana para la presentación de los planteles se abre el 1° de abril, un día después de terminar los repechajes, y cierra el 25 de mayo, por lo que será entre esas fechas que Scaloni, Ayala, Aimar y Samuel tendrán que definir a los convocados.
Si bien algunos apellidos pisan fuerte en las conversaciones del cuerpo técnico, los posibles nominados se reparten en tres grupos. Estos son: los que tienen su lugar asegurado, los que están con el pasaje en la mano, y los que corren de atrás.
La base inamovible de la Selección
En el primer grupo se encuentra, como no podía ser de otra manera, Lionel Messi. El "Diez" festejará su cumpleaños número 39 el 24 de junio de 2026, a dos días del partido frente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos.
Otro grupo de 15 jugadores, y que ya forma parte de la columna vertebral de la Scaloneta, viene siendo una constante en las convocatorias del DT, por lo que, de no mediar imprevistos, tendrán un asiento en el avión que parta con rumbo a Estados Unidos.
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Leandro Paredes
- Enzo Fernández
- Rodrigo De Paul
- Alexis Mac Allister
- Thiago Almada
- Nicolás González
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
Con el pasaje en la mano
Otros once todavía pelean por un lugar, pero cuentan con la ventaja de tener un pasado reciente en la selección o un buen presente en equipos europeos. Entre ellos:
- Gonzalo Montiel
- Juan Foyth
- Marcos Acuña
- Valentín Barco
- Facundo Medina
- Leonardo Balerdi
- Giovani Lo Celso
- Exequiel Palacios
- Giuliano Simeone
- Paulo Dybala
- Nicolás Paz
Los que se juegan todo
Por último, aquellos que deberán sorprender al entrenador en los últimos partidos de cara al Mundial. La lista contiene figuras del fútbol sudamericano, como así también jóvenes promesas que quizás tengan su lugar más adelante:
- Facundo Cambeses
- Marcos Senesi
- Kevin Mac Allister
- Lautaro Rivero
- Julio Soler
- Alan Varela
- Aníbal Moreno
- Emiliano Buendía
- Valentín Carboni
- Franco Mastantuono
- Ángel Correa
- Gianluca Prestianni
- Matías Soulé
- Joaquín Panichelli
- José Manuel López