Boca limpió su plantel: la exorbitante cifra que se ahorró tras las múltiples salidas en el plantel

La dirigencia del Xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, avanzó con distintas rescisiones de contrato, que representarán ahorro a futuro.

Juan Román Riquelme. Foto: @LigaAFA

Boca Juniors comenzó con lentitud para contratar nuevos jugadores en el mercado de pases. Sin embargo, avanzó con distintas rescisiones de contratos, además de otros vínculos que decidió no renovar.

Este aspecto resulta favorable para la dirigencia del Xeneize, ya que, más allá de deshacerse de jugadores de bajo nivel, le permite un importante ahorro a la billetera del club.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. Foto: NA.

Cuánto ahorra Boca tras la salida de muchos jugadores

Tras las salidas que se dieron en las últimas semanas, Boca puede ahorrarse cerca de 7 millones de dólares anuales, una cifra que se puede traducir en otras incorporaciones o incluso obras en la institución.

En distintas ocasiones, Juan Román Riquelme, presidente del club, destacó que su gestión sanea la economía de Boca. Además, con la limpieza del plantel realizada se gana un alivio para las cuentas.

Un gran ahorro: los contratos que rescindió Boca

Marcos Rojo y Sergio Romero fueron dos de los que no esperaron al final de las competencias del 2025 para marcharse. El defensor se marchó a Racing, mientras que el arquero pasó a Argentinos Juniors, ciclo que ya terminó y está libre. Ambos tenían dos sueldos muy elevados, por lo que sus salidas implicaron un ahorro.

Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón también se marcharon apenas terminó el año futbolístico de Boca. Por su antigüedad y el rol que supo tener en el plantel, el colombiano era el que mejor ganaba de los tres.

Fabra Foto: @PlanetaBoca

Otro contrato importante que ya no tiene que ser pagado es el de Luis Advíncula. El lateral llegó a un acuerdo para rescindir su contrato, ya que deseaba retornar a su país por cuestiones personales. El futbolista tendría su próximo club en Perú, aunque todavía no hay nada confirmado.

Si bien las salidas mencionadas no indican ganancias directas para el club, la masa salarial de los jugadores que se fueron de Boca representa una cifra que está alrededor de los 7 millones de dólares por año.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja para el cierre de las negociaciones de distintos futbolistas. Marino Hinestroza y Alexis Cuello son los dos nombres que parecen estar cerca de vestir los colores azul y amarillo.