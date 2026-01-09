Las tribunas del Millonario Foto: NA

El Estadio Monumental de River Plate viene siendo punta de lanza en cuanto a la renovación infraestructural de las canchas en Argentina. Arrancó en 2020 con el nuevo césped, siguió en 2022 con las gradas inferiores al ras del piso, y continuará este 2026 con una nueva bandeja de tribunas y el techado de la cancha, convirtiendo al Antonio Vespucio Liberti en la más grande de América y, al menos temporalmente, la segunda más grande del mundo.

La inversión en obras perdurables, que sobrevivan los nombres y apellidos particulares de jugadores, entrenadores y presidentes, son una marca registrada de la gestión oficialista del Millonario, que inició con Rodolfo D’onofrio en 2013, continuó con Jorge Brito y tiene en Stefano Di Carlo a su sucesor. Si bien los hinchas no celebran tickets vendidos, es innegable que las refacciones del Monumental son bien recibidas por todos, ya que no solo permiten a más fanáticos disfrutar de su equipo, sino que además, son una fuente de ingresos constante y duradera para las arcas del club.

Pirotecnia en el River - Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. Foto: REUTERS.

Cómo quedará el estadio con las nuevas remodelaciones

Las remodelaciones del Gallinero permitirán que este aumente su capacidad a más de 100 mil espectadores. A partir del mes de abril comenzarán las obras que culminarán el proceso de renovación y pondrán al estadio entre los más grandes del mundo. Además del techado se añadirá una quinta bandeja de tribunas.

Esta estará por encima del anillo superior actual, y al igual que las otras cuatro, no tendrá divisiones. Para su construcción se removerán las luces actuales y las estimaciones prometen que la capacidad del estadio sumará 16 mil espectadores.

De cumplirse los pronósticos de la comisión directiva del club de Núñez, el estadio superaría los 101 mil espectadores, posicionándose como el segundo estadio más grande del mundo, por lo menos hasta que se terminen las obras del Camp Nou.

El nuevo Camp Nou del Barcelona Foto: FC Barcelona

El otro punto clave de la obra es la instalación de un techo. Desde la gestión consideraron fundamental que el césped del campo de juego siga recibiendo luz natural, ya que no hay otra alternativa viable que reemplace los rayos UV, por lo que el techo solamente cubrirá las tribunas. Esto implica, no solo que los hinchas se verán resguardados de garúas y chaparrones cuando los haya, sino que la acústica del estadio convertirá su atmósfera en una verdadera caldera infernal, con las voces de los hinchas retumbando contra la cubierta de la cancha.

¿Cuáles son los otros estadios más grandes del mundo y que lugar ocuparía el Monumental?

La casa de “La Banda Roja” se consolidará cómo uno de los estadios con mayor aforo del mundo. La brecha, que ya es gigante en comparación a los demás clubes del fútbol argentino, se expandirá también en Sudamérica. Al “Monu” lo siguen el Monumental de Lima, con 80.093 espectadores; el Maracaná, con 78.838, el Mané Garrincha de Brasilia, con 72.788, y el Morumbí, con 70.795.

Entre las canchas con mayor capacidad del mundo se encuentran el Rose Bowl Stadium de Pasadena, donde River enfrentó a Monterrey por el Mundial de Clubes, con 92.800 personas; el Wembley Stadium, propiedad de la Asociación Inglesa de Fútbol, con 90.000 personas; el Lusail, donde la Selección Argentina se coronó de gloria por tercera vez, con 88.966 personas; y el Estadio Azteca, con 87.523 personas.

El espectacular recibimiento que tuvo River Plate en el Monumental. Foto: Twitter @RiverPlate.

Actualmente, el segundo lugar pertenece al Melbourne Cricket Ground de Australia, donde entran 100.024 personas, pero será superado por la casa de la selección cuando finalice la obra. Más difícil de aventajar, el Spotify Camp Nou alcanzará las 105.000 butacas cuando termine su remodelación.

Sin embargo, si de capacidad hablamos, el rey es un inesperado recinto, en un país cuyo fútbol nunca consiguió reconocimiento internacional. Se trata del Estadio Rungrado Primero de Mayo, ubicado en Corea del Norte, con capacidad para 114.000 personas. Fue construido hace más de 30 años y tiene 80 salidas, pileta, saunas, habitaciones para la concentración y es la casa de la selección norcoreana. Además, hospeda diferentes eventos deportivos y políticos del país.