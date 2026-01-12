El Gran Premio de España vuelve a la Fórmula 1 tras 45 años:

El Gran Premio de España vuelve a la Fórmula 1 tras 45 años. Foto: Madring.com

La temporada 2026 de la Fórmula 1 presentará muchas novedades, entre ellas, la inclusión del Circuito de Madrid (España) en el calendario oficial de la máxima categoría del automovilismo. El mismo se correrá el fin de semana del día domingo 13 de septiembre.

El Gran Premio de España será el segundo que se lleve a cabo en dicho país, ya que anteriormente, se realizará el Gran Premio de Barcelona, del viernes 12 al domingo 14 de junio de 2026, en el Circuito de Barcelona-Cataluña, también conocido como Montmeló.

El calendario oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: Madring.com

El Circuito de Madrid tiene 5,474 km, 22 curvas y un tiempo estimado de vuelta de clasificación de alrededor de 1 minuto y 32 segundos. El trayecto incluirá peraltes para generar una mayor posibilidad de adelantamiento, un punto flaco de los circuitos callejeros de F1.

De esta manera, el circuito madrileño tendrá un recorrido semiurbano que albergará el Gran Premio de España entre 2026 y 2035, y que prevé contar con 110.000 espectadores diarios, con la idea de aumentarlo hasta 140.000 en los próximos años.

Curiosidades sobre la vuelta del GP de España a la Fórmula 1

El Gran Premio de España de la Fórmula 1 se correrá el fin de semana del día domingo 13 de septiembre. Foto: Madring.com

Con 55 ediciones, el Gran Premio de España es el séptimo más disputado en la historia de la Fórmula 1.

El Circuito de Montmeló, con 35, es el que más veces acogió la cita. Segundo aparece Madrid, con 9.

¿Dónde? En el Circuito del Jarama, ubicado en San Sebastián de los Reyes, al norte de la ciudad de Madrid.

Allí, se corrió en 1968, 1970, 1972, 1974 y 1976, alternando con Montjuic. Y luego, en 1978, 1979 y 1981.

El estadounidense Mario Andretti fue el único que pudo ganar allí en dos ocasiones (1977 y 1978).

El circuito vio ganar a grandes pilotos como: Graham Hill, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt y Gilles Villeneuve.

Además del brasileño Fittipaldi, el otro latinoamericano que subió al podio en Jarama fue Carlos Reutemann, quien salió segundo en 1977 y 1979.

La última edición (1981) fue memorable: Villeneuve ganó ante Laffite, Watson, Reutemann y De Angelis, todos separados por solo 1.24 segundos.

En septiembre, tras 45 años, la Fórmula 1 finalmente regresará a la capital española con “Madring”, un circuito innovador de 5,4 kilómetros y 22 curvas.

El circuito madrileño tendrá un recorrido semiurbano que albergará el GP de España entre 2026 y 2035. Foto: Madring.com