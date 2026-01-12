El Gran Premio de España vuelve a la Fórmula 1 tras 45 años: detalles y curiosidades del circuito callejero de Madrid
“Madring”, como fue renombrado el circuito, volverá a formar parte del calendario oficial de la máxima categoría del automovilismo durante 2026. El Gran Premio se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre, a partir de las 10:00 de la Argentina.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 presentará muchas novedades, entre ellas, la inclusión del Circuito de Madrid (España) en el calendario oficial de la máxima categoría del automovilismo. El mismo se correrá el fin de semana del día domingo 13 de septiembre.
El Gran Premio de España será el segundo que se lleve a cabo en dicho país, ya que anteriormente, se realizará el Gran Premio de Barcelona, del viernes 12 al domingo 14 de junio de 2026, en el Circuito de Barcelona-Cataluña, también conocido como Montmeló.
El Circuito de Madrid tiene 5,474 km, 22 curvas y un tiempo estimado de vuelta de clasificación de alrededor de 1 minuto y 32 segundos. El trayecto incluirá peraltes para generar una mayor posibilidad de adelantamiento, un punto flaco de los circuitos callejeros de F1.
De esta manera, el circuito madrileño tendrá un recorrido semiurbano que albergará el Gran Premio de España entre 2026 y 2035, y que prevé contar con 110.000 espectadores diarios, con la idea de aumentarlo hasta 140.000 en los próximos años.
Curiosidades sobre la vuelta del GP de España a la Fórmula 1
- Con 55 ediciones, el Gran Premio de España es el séptimo más disputado en la historia de la Fórmula 1.
- El Circuito de Montmeló, con 35, es el que más veces acogió la cita. Segundo aparece Madrid, con 9.
- ¿Dónde? En el Circuito del Jarama, ubicado en San Sebastián de los Reyes, al norte de la ciudad de Madrid.
- Allí, se corrió en 1968, 1970, 1972, 1974 y 1976, alternando con Montjuic. Y luego, en 1978, 1979 y 1981.
- El estadounidense Mario Andretti fue el único que pudo ganar allí en dos ocasiones (1977 y 1978).
- El circuito vio ganar a grandes pilotos como: Graham Hill, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt y Gilles Villeneuve.
- Además del brasileño Fittipaldi, el otro latinoamericano que subió al podio en Jarama fue Carlos Reutemann, quien salió segundo en 1977 y 1979.
- La última edición (1981) fue memorable: Villeneuve ganó ante Laffite, Watson, Reutemann y De Angelis, todos separados por solo 1.24 segundos.
- En septiembre, tras 45 años, la Fórmula 1 finalmente regresará a la capital española con “Madring”, un circuito innovador de 5,4 kilómetros y 22 curvas.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00