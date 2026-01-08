Fórmula 1: Cadillac anunció la incorporación de un ex piloto de Ferrari y completó su equipo para su debut en Australia

La escudería estadounidense, que formará parte de la máxima categoría del automovilismo en 2026, ya había oficializado como pilotos titulares a Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez. Ahora, confirmó a otro experimentado corredor que estuvo tres campañas dentro del “Gran Circo”.

Guanyu Zhou, piloto de Fórmula 1. Foto: X @F1

La próxima temporada de la Fórmula 1 vendrá con varias novedades. Entre ellas, la incorporación de la escudería estadounidense Cadillac Formula 1 Team, que tendrá como pilotos principales a los experimentados Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.

Además de la designación de sus dos pilotos principales para 2026, Cadillac también confirmó quién será su piloto de reserva durante la próxima campaña. ¿De quién se trata? Guanyu Zhou, el corredor chino de 26 años, con pasado en Ferrari y Sauber.

Guanyu Zhou será piloto de reserva de Cadillac Formula 1 Team. Foto: X @Cadillac_F1

“Este es uno de los proyectos nuevos más grandes y emocionantes que el deporte haya visto jamás. Trabajé con Graeme (Lowdon) y con Valtteri durante muchos años en distintas funciones, por lo que unirme al equipo se siente como volver a la familia”, expresó Zhou.

Y agregó sobre su nuevo rol en la escudería: “Habiendo tenido experiencia reciente en pista y en el desarrollo de los autos fuera de ella, sé que puedo aportar un enorme valor al equipo Cadillac de Fórmula 1, y estoy deseando apoyarlos de la mejor manera posible”.

Guanyu Zhou fue piloto de la escudería Sauber de la Fórmula 1. Foto: X @F1

En cuanto a la elección de Zhou como piloto de reserva, el jefe del equipo Cadillac, Graeme Lowdon, remarcó la importancia: “Nuestro proceso para seleccionar a un piloto reserva fue tan exhaustivo como la búsqueda de nuestros pilotos titulares”.

“Queríamos un candidato que tuviera experiencia reciente de conducción en la F1 y que esté preparado. Zhou cumple perfectamente con esos requisitos. Será un gran activo para nosotros cuando salgamos a competir en 2026 y esperamos que sea una parte integral de nuestro equipo”, subrayó Lowdon.

¿Quiénes conforman el equipo de Cadillac Formula 1 Team?

Además de Zhou, Cadillac también confirmó como piloto de pruebas a Colton Herta (25), quien aparece como un futuro aspirante a la butaca de Bottas o Pérez. Sin embargo, el estadounidense no posee los puntos necesario para la Superlicencia.

Herta, con una larga experiencia en la IndyCar, cumplirá funciones en test, además de subirse a un monoplaza de Fórmula 2 para tomar ritmo en el mundo de la F1, mientras que la estructura de desarrollo y simulación incluye también a Pietro Fittipaldi, Simon Pagenaud y Charlie Eastwood.

Los integrantes de la escudería Cadillac Formula 1 Team. Foto: X @Cadillac_F1

Fittipaldi reemplazó dos carreras a Romain Grosjean en la temporada 2020, cuando el francés tuvo un dramático accidente en el Gran Premio de Bahréin, una experiencia que le otorga conocimiento para el desarrollo de un monoplaza totalmente nuevo bajo la reglamentación de 2026.

Por su parte, Pagenaud asumirá el rol de piloto de simulador tras una carrera marcada por un grave accidente en 2023 que interrumpió su continuidad en la IndyCar Series y lo llevó a enfocarse en labores de desarrollo para General Motors.

Por último, Eastwood trabajó como piloto de simuladores en Mercedes. “Me siento honrado de anunciar que me voy a unir a Cadillac F1 como conductor de simulador. Voy a poder contribuir a su entrada en Fórmula 1 apoyando al equipo a través del trabajo de simulador y programas de desarrollo apoyados en experiencias pasadas”, comunicó emocionado.

