Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi: los tres argentinos que correrán en F1, F2 y F3 durante 2026

El pilarense de 22 años será siendo piloto de Alpine en la próxima temporada, mientras que Varrone debutará en la segunda categoría con Van Amersfoort Racing, y Colnaghi hará lo suyo con MP Motorsport. Los detalles de cada representante albiceleste.

Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi. Foto: X @F1.

En 2026, el automovilismo contará con una gran presencia de argentinos en las máximas categorías. Además de Franco Colapinto en la Fórmula 1, Nicolás Varrone tendrá su debut en la Fórmula 2, y Mattia Colnaghi en la Fórmula 3, captando la atención de los fanáticos.

Sin dudas, el mayor foco de atención estará centrado en Colapinto, quien comenzará por primera vez desde el inicio de la temporada con Alpine, que dejará de preparar sus propios motores para convertirse en cliente activo de Mercedes, un atractivo muy interesante.

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026. Foto: X F1

En su temporada debut con Williams, el pilarense de 22 años había conseguido 5 puntos (4 en Azerbaiyán y 1 en Austin). A pesar de ello, después de reemplazar a Jack Doohan en la escudería francesa, Franco no logró sumar puntos y buscará “redención” en 2026.

Nicolás Varrone seguirá el camino de Colapinto en la Fórmula 2

La Fórmula 2 también se presentará como una interesante opción para los fanáticos del automovilismo tras la confirmación de Nicolás Varrone como piloto de la reconocida escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR).

Nicolás Varrone correrá en Fórmula 2 en 2026.

“Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Un equipo muy profesional con mucha historia y éxito. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos”, expresó muy agradecido Varrone.

La temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA comienza Melbourne (Australia), del 6 al 8 de marzo. Consta de 14 rondas, con un total de 28 carreras. El campeonato es una serie alimentadora del Mundial de la F1 de la FIA, compitiendo junto a ellos, y la F3 en cada ronda de esta campaña.

Matthia Colnaghi, el italiano que representará a la Argentina en Fórmula 3

El joven de 17 años oriundo de Monza (Italia) representará a la Argentina y debutará con la escudería MP Motorsport. Si bien tiene nacionalidad italiana, su madre es chubutense y, por ello, tomó la decisión cambiar su licencia italiana para competir como argentino en 2026.

Luego de debutar en el karting hace apenas cinco años, Colnaghi se destacó en las principales competencias europeas juveniles y dio el salto a los monoplazas en 2024, cuando se consagró campeón de la Fórmula 4 Española con apenas 16 años de edad.

El anuncio de Mattia Colnaghi tras fichar por MP Motorsport. Foto: X @OfficialMPteam

En 2025 confirmó ese potencial: fue campeón de la Eurocup-3, con cinco triunfos y diez podios en 16 carreras, además de destacarse en pruebas de alto prestigio como el Gran Premio de Macao, donde logró un cuarto puesto. Ese rendimiento le abrió las puertas para ser integrante del Red Bull Junior Team.

De esta manera, con Colapinto ya afianzado en la Fórmula 1 y Varrone próximo a debutar en Fórmula 2, Colnaghi se convertirá en el tercer argentino en competir en las máximas categorías del automovilismo durante 2026, un año albiceleste y auspicioso a nivel mundial.