El Real Madrid echó a Xabi Alonso tras la derrota en la Supercopa de España. Foto: REUTERS

El Real Madrid decidió prescindir de Xabi Alonso luego de su caída en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. En comunicado informó que, “de mutuo acuerdo” con el técnico, “ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, asegura en el club.

El Real Madrid echó a Xabi Alonso tras la derrota en la Supercopa de España. Foto: REUTERS

Sin embargo, ya eligió a su reemplazante: Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid Castilla, es el elegido por los dirigentes para tomar las riendas de primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso.

Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, cuando tomó las riendas de Raúl González. Toda su carrera como técnico se desarrolló en la cantera madridista, donde comenzó en la temporada 2020/21 dirigiendo al Infantil A y consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Champions) y la Liga en la temporada 2024-2025-

Los números de Xabi Alonso con el Real Madrid

Xabi Alonso había debutado como entrenador en el Mundial del Clubes el 18 de junio de 2025 en el empate ante Al Hilal, por la primera fecha de la fase de grupos que se disputó en los Estados Unidos. Estuvo en el cargo durante 232 días y dirigió 34 partidos, de los que pudo ganar 24, empatar cuatro y perder seis.

Apenas pudo cumplir el 20% de su contrato, ya que tenía un vínculo firmado con Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028, es decir por tres temporadas.

El Real Madrid echó a Xabi Alonso tras la derrota en la Supercopa de España. Foto: REUTERS

No consiguió títulos y su etapa en uno de los clubes más importantes del mundo quedó marcada por su rivalidad con Vinícius Júnior. Por si fuera poco, en la Final de la Supercopa de España, Kylian Mbappé desafió su autoridad al negarse a hacerle pasillo de campeón al Barcelona y llevarse consigo a los futbolistas rumbo al túnel.