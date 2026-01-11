El Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España. Foto: REUTERS

Un doblete del brasileño Raphinha le dio el triunfo al Barcelona ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (3-2), en la conquista de la decimosexta Supercopa de España del conjunto azulgrana, el más laureado de la competición, y el cuarto título con Hansi Flick como técnico.

El Barcelona retiene la corona en la Supercopa de España, título que conquista por segundo año consecutivo ante el Real Madrid en Arabia Saudita. El clásico en el Alinma Stadium lo desequilibró Raphinha, tras un error en el pase de Rodrygo, con su primer tanto a los 36 minutos.

Tres goles en el tiempo añadido, de Vinícius y Gonzalo García para el Real Madrid, y de Robert Lewandowski para los azulgrana, mandaron el partido empatado a dos al descanso. Lo decidió en el segundo acto Raphinha, a los 73 minutos, con un disparo desde afuera del área, cuya dirección la desvió Raúl Asencio para despistar a Thibaut Courtois. En el minuto 95 Álvaro Carreras perdonó una clara ocasión para mandar el partido a la tanda de penales.

Ronald Araujo levantó el título de la Supercopa

El uruguayo Ronald Araujo, de vuelta tras superar problemas de salud mental, levantó al cielo de Yeda (Arabia Saudita) la 16ª Supercopa de España para el Barcelona, el primer trofeo de la temporada para el equipo azulgrana tras imponerse en la final por 3-2 al Real Madrid.

Antes, Pedri recogió el premio a la mejor asistencia del torneo, mientras que el brasileño Raphinha fue galardonado como el jugador más valioso del torneo ‘MVP’ gracias a su doblete en la final, trascendental para que el Barça lograra el título.

El título lo levantó al cielo de Yeda Araujo, quien volvió a la dinámica de equipo el pasado 29 de diciembre, tras estar de baja más de un mes por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante.