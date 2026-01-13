Xabi Alonso junto a Vinicius en la final de la Supercopa de España. Foto: REUTERS

La noticia de la salida de Xabi Alonso del Real Madrid cayó como una bomba en el fútbol español. Sin embargo, con el correr de las horas, comenzaron a filtrarse ciertos datos que parecen explicar un poco más la situación del ex técnico del Bayer Leverkusen.

Cronologicamente, el inicio del fin de Xabi pareció darse a fines de octubre de 2025, cuando el Merengue superó al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Paradójicamente, esa fue una derrota para el técnico, ya que el cambio de Vinicius y la posterior mala cara del brasileño tuvieron una mayor repercusión que el triunfo en El Clásico.

Cambio de Vinicius en el clásico ante Barcelona. Foto: EFE

“Quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico... A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo”, escribió su descargo el brasileño, más como algo políticamente correcto e institucional que como algo real.

Allí el vestuario comenzó a quebrarse. El tiempo sumó a Federico Valverde y Jude Bellingham, por lo que los líderes del plantel blanco entraron en rebelión contra uno de los entrenadores que había despertado mayor ilusión al Bernabéu por su trabajo en la Bundesliga.

En los últimos días, el Real Madrid vivió sus últimos días al mando de Xabi Alonso y, tras la derrota en la final ante el Barcelona en un verdadero partidazo, se produjeron dos hechos que dieron que hablar.

Cambio de Valverde en la final de la Supercopa de España. Foto: REUTERS

En primer lugar, la salida de Valverde, el capitán del equipo, llamó la atención de todo el mundo merengue. El uruguayo también se mostró sorprendido, dejó el campo con un frío saludo con el técnico y se sentó en el banco de suplentes. El Halcón es el alma de un equipo sin identidad y venía de ser gran figura en la semifinal ante el Atlético de Madrid, con golazo incluido.

Y minutos después, con la derrota consumada, Xabi Alonso quedó expuesto en pleno campo de juego y su falta de liderazgo habría sido el desencadenante de Florentino Pérez para sacarlo del cargo.

En plena coronación blaugrana, el entrenador estaba dispuesto a hacer el pasillo que tanta polémica generó en nuestro fútbol en los últimos meses.

Sin embargo, la respuesta de Mbappé fue contundente. El francés se negó y llamó a sus compañeros, que lo acompañaron al vestuario para no ver el festejo de Pedri, Lamine Yamal y compañia.

El Real Madrid echó a Xabi Alonso tras la derrota en la Supercopa de España. Foto: REUTERS

Un día después, el entrenador ya no estaba en su cargo y con pocas despedidas de los jugadores en redes sociales. El adiós de un entrenador que prometía y terminó saliendo por la puerta de atrás y con mucha incertidumbre en su futuro por su manejo de grupos.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert