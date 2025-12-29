Paul Aron apuntó contra Franco Colapinto: “Para un chico de Argentina es más fácil conseguir patrocinadores y dinero”

El estonio de 21 años, que durante 2026 seguirá como piloto de reserva de Alpine, disparó con munición gruesa hacia el joven pilarense. También, cuestionó la rutina del simulador. “No vine a la Fórmula 1 para jugar un videojuego”, sentenció.

Por Cristian Daniel Avila
lunes, 29 de diciembre de 2025, 23:00
Franco Colapinto y Paul Aron, pilotos de Alpine.
Franco Colapinto y Paul Aron, pilotos de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no encendió sus motores, pero la temperatura en el box de Alpine ya comenzó a subir tras una inesperada declaración del piloto de reserva, Paul Aron, quien dejó una reflexión cargada de frustración sobre las oportunidades dentro de la F1.

En una entrevista con ‘Vikerraadio’, Aron apuntó directamente al contexto demográfico y económico como un factor diferencial: “Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1,3 millón de habitantes”.

El estonio de 21 años profundizó su postura al indicar que su carrera estuvo marcada por mayores dificultades estructurales: “Sé muy bien que este camino fue más fácil para algunos chicos, porque siempre contaron con un buen apoyo. Durante mi carrera, nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos, pero mi trayectoria fue sin duda mucho más complicada”.

Paul Aron junto a Flavio Briatore y Oliver Oakes. Foto: X @AlpineF1Team.

Sin embargo, la comparación contrasta con el recorrido personal de Franco Colapinto, quien debió dejar la Argentina a muy corta edad para instalarse solo en Europa, afrontar años de competencia con presupuestos ajustados y atravesar categorías formativas altamente competitivas antes de llegar a la F1.

Su llegada a la máxima categoría del automovilismo no se dio como un rutilante anuncio, sino luego de un proceso prolongado dentro de academias, trabajos en simulador y oportunidades ganadas en pista, hasta convertirse en una de las fuertes apuestas de Alpine para el futuro inmediato.

Más allá del foco puesto en Colapinto, Aron también mostró su descontento con el rol de piloto reserva y advirtió sobre el riesgo de estancamiento profesional: “Llevo un año y, según mi lógica, dos años es el máximo. Cuanto más tiempo estés como reserva, más tiempo te pierdes en la niebla”.

Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine para 2026. Foto: X @AlpineF1Team.

Por último, cuestionó la rutina de simulador: “Soy piloto de carreras y no vine a la Fórmula 1 para, en teoría, jugar a un videojuego”. En 2026, compartirá ese rol en la escudería francesa con Jack Doohan y Kush Maini, mientras observa desde los boxes el desarrollo de la dupla Colapinto–Gasly.

El cronograma de las 24 carreras que tendrá la Fórmula 1 en 2026

La Fórmula 1 cerrará su temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi. Foto: Reuters (Amr Alfiky)
  1. Gran Premio de Australia (Melbourne): 6-8 de marzo
  2. Gran Premio de China (Shanghái): 13-15 de marzo
  3. Gran Premio de Japón (Suzuka): 27-29 de marzo
  4. Gran Premio de Bahréin (Sakhir): 10-12 de abril
  5. Gran Premio de Arabia Saudita (Jeddah): 17-19 de abril
  6. Gran Premio de Miami (Miami Gardens): 1-3 de mayo
  7. Gran Premio de Canadá (Montreal): 22-24 de mayo
  8. Gran Premio de Mónaco (Montecarlo): 5-7 de junio
  9. Gran Premio de Barcelona-Cataluña (Montmeló): 12-14 de junio
  10. Gran Premio de Austria (Spielberg): 26-28 de junio
  11. Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone): 3-5 de julio
  12. Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps): 17-19 de julio
  13. Gran Premio de Hungría (Budapest): 24-26 de julio
  14. Gran Premio de Países Bajos (Zandvoort): 21-23 de agosto
  15. Gran Premio de Italia (Monza): 4-6 de septiembre
  16. Gran Premio de España (Madrid): 11-13 de septiembre
  17. Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú): 25-27 de septiembre
  18. Gran Premio de Singapur (Marina Bay): 9-11 de octubre
  19. Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 23-25 de octubre
  20. Gran Premio de México (Hermanos Rodríguez): 30 de octubre - 1 de noviembre
  21. Gran Premio de Brasil (Interlagos): 6-8 de noviembre
  22. Gran Premio de Las Vegas (Las Vegas Strip): 19-21 de noviembre
  23. Gran Premio de Qatar (Lusail): 27-29 de noviembre
  24. Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina): 4-6 de diciembre