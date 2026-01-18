Fue en el marco de los cuartos de final de la Copa Asia Sub 23. Foto: Captura de pantalla

Un momento insólito marcó los cuartos de final de la Copa Asiática Sub 23. El arquero de Jordania, Abdel Rahman Al-Talalga, estuvo a punto de convertirse en héroe para su Selección, pero su celebración prematura tras una atajada terminó costándole la eliminación ante Japón y el episodio despertó todo tipo de reacciones en el ambiente del fútbol.

El encuentro, jugado en Arabia Saudita, terminó 1-1 en los 90 minutos con goles de Ali Al-Azaizeh para Jordania y Shusuke Furuya para Japón, lo que llevó la definición a una tanda desde los doce pasos. Durante la serie, el arquero jordano detuvo el remate de Yutaka Michiwaki con una espectacular estirada hacia su palo derecho, intervención que inicialmente pareció mantener a su equipo con vida.

Por los cuartos de final de la Copa Asia Sub 23.

Sin embargo, salió a festejar sin seguir la jugada y cuando miró hacia atrás, la pelota había continuado su trayectoria y cruzado la línea de gol. El gesto del arquero de 22 años que milita en el Al Faisaly de la Primera División de Jordania fue de completa incertidumbre, mientras que el jugador japonés celebró junto a sus compañeros.

El momento rápidamente se viralizó en las redes sociales. Tras ese episodio, la tanda de penales continuó y Japón, vigente campeón continental en la categoría, selló la clasificación a semifinales con un resultado final de 4-2 en la definición desde los doce pasos.

El momento se produjo en la Copa Asia Sub 23, que mostró altos niveles de competitividad entre selecciones jóvenes y con Japón destacándose por su rendimiento en fase de grupos: ganó sus tres partidos con un marcador global de 10 goles a favor y ninguno en contra, lo que le permitió terminar primero en el Grupo B.