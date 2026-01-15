Lionel Messi en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi estuvo en el centro de la escena del fútbol por las declaraciones del dueño de un club de Arabia Saudita. El jeque confesó que no le significa nada a nivel económico la contratación del astro argentino y si fuera por él “le haría un contrato de por vida”, lo que despertó todo tipo de reacciones em el ambiente deportivo.

“Si Leo acepta firmar, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”, expresó el dueño del Al Ittihad, el club que milita en la Primera División de la liga de Arabia Saudita.

“Tener a Messi aquí en Arabia Saudíta vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia de fútbol”, agregó el jeque árabe. Además, contó cuál fue el sueldo multimillonario que le ofreció antes del desembarco de Messi al Inter de Miami. “Le ofrecí 1400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque quería irse a Estados Unidos”, dijo.

Lionel Messi, campeón de la MLS con Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Messi reveló que fue por su cuenta a probarse a River y que soñaba con jugar en el Millonario

Desde que Lionel Messi fue a ver la final de la Copa Libertadores 2018 que le dio el triunfo más importante de su historia a River, muchos fanáticos del Millonario aseguran que el astro argentino simpatiza con el club de Núñez. Para alimentar aún más esa teoría, el líder del Inter Miami reveló por qué no llegó a vestir la banda.

En su reciente entrevista con Luzu, el ex-Barcelona explicó que, tras abandonar Newell’s porque no cubrían los costos necesarios para su tratamiento, consiguió una evaluación en River Plate: “Hice una prueba. A los diez días volví, me comentaron que me tenía que quedar en la pensión y que se iban a hacer cargo del tratamiento, aunque me dijeron ‘tenés que ir vos a sacar el pase y venir’. Obviamente, cuando lo fui a pedir, no me lo dieron. Ahí se cortó todo y después apareció lo de Barcelona, que no estaba en los planes de nadie”.

En aquella experiencia en el Millonario, a la que lo invitó un amigo, el ganador de ocho Balones de Oro jugó entre 15 y 20 minutos contra jóvenes de categoría 1985 (dos años mayores) y, otro día, hizo “tres o cuatro” goles contra rivales de su edad. Por ende, el conjunto de Núñez quiso ficharlo, pero desde Newell’s le cerraron la puerta.