El rival de Argentina en el Mundial no pudo consagrarse campeón: Jordania perdió la final de la Copa Árabe contra Marruecos

Pese a no haber conseguido el primer título de su historia, Jordania logró subir al podio de una competición por primera vez. Los detalles del partido.

Jordania perdió la Copa Árabe frente a Marruecos. Foto: REUTERS

Uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026 pudo haber conseguido el primer título en su historia, pero perdió en el tiempo extra de la final de la Copa Árabe frente a Marruecos. Se trata de Jordania que, a pesar del subcampeonato, subió por primera vez al podio del torneo y mejora el cuarto puesto cosechado en la edición de 1988, en la que fue anfitriona.

La selección marroquí venció por 3-2 a la de Jordania en la final de la copa disputada en Qatar, que se resolvió en la prórroga con un gol de Abderrazak Hamdallah. Así, Marruecos logró su segundo triunfo en la competición, después del cosechado en 2012 en Arabia Saudita, en una edición en la que ganó cinco partidos y empató uno, en la fase de grupos, para acabar invicta.

Jordania perdió la Copa Árabe frente a Marruecos. Foto: REUTERS

De este modo, Marruecos destronó a Argelia, campeón de la última edición del torneo que se disputó en 2021, también en Qatar. Venció a Túnez en la final jugada en el Estadio Al Bayt el 18 de diciembre, la misma fecha elegida ahora para la definición en Lusail.

El desarrollo del partido entre Marruecos y Jordania

El partido no pudo comenzar mejor para Marruecos, que sorprendió con uno de los goles del torneo, obra de Oussama Tannane, en el minuto 4. El mediocampista del Umm-Salal vio adelantado al arquero jordano Yazeed Abulaila y elevó la pelota con la pierna izquierda desde su propio campo, a una distancia de más de 50 metros, para lograr el 1-0.

La selección jordana intentó salir y crear peligro, pero fue incapaz de hacer algo de daño a su rival en la primera mitad. Por el contrario, en la segunda parte, Jordania salió mucho más motivada: en tres intensos minutos, Ali Olwan cabeceó a la red en una jugada ensayada en un córner para devolver la igualdad al marcador, 1-1 (min.48).

Jordania perdió la Copa Árabe frente a Marruecos. Foto: REUTERS

Cada vez más cómoda, Jordania se encontró con un penal por mano del marroquí Aschraf El Mahdioui que transformó de nuevo Olwan en el 68 para situar el 2-1 y desatar el delirio de los hinchas jordanos presentes en las gradas del Estadio Lusail.

Marruecos trató de reaccionar y puso toda su artillería sobre el césped. En el minuto 87, a la salida de un córner, el veterano Hamdallah pescó una pelota suelta para colocar de nuevo el empate 2-2 y mandar el encuentro a la prórroga.

En el primer minuto del tiempo adicional, Mohannad Abu Taha marcó un golazo, pero su tanto fue anulado por mano tras revisión del VAR. No lo fue el 3-2 de Hamdallah, que volvió a ejercer de ‘9’ al encontrar otro balón suelto en el área chica en el minuto 100.