El Mundial 2026 será, de no mediar ningún imprevisto y si el físico se lo permite, el sexto de Lionel Andrés Messi. Muchos aventuran, y con fundamentos sólidos, que será el último. Por lo tanto, el Diez se juega la última bala de plata para conseguir quebrar un récord histórico, de los pocos que no llevan estampado el nombre del rosarino.

Se trata del título de máximo goleador en la historia de los mundiales. Actualmente, el galardón pertenece al alemán Miroslav Klose, que entre Corea-Japón 2002 y Brasil 2014 consiguió anotar 16 goles.

El astro argentino está a tres goles de diferencia, y es el futbolista activo que más cerca está de quebrar la estadística. Sin embargo, un némesis surgido en los últimos años le respira en la nuca y podría quedarse con el primer lugar, justo en el último mundial de La Pulga, mientras que el francés tiene muchos más por jugar.

Estamos hablando del francés Kylian Mbappé, que aunque solo jugó dos mundiales, ya lleva 12 goles anotados, gracias a sus increíbles actuaciones en Rusia 2018, donde salió campeón y convirtió 4 veces con solo 19 años, y Catar 2022, donde marcó 8 tantos que le alcanzaron para conseguir la medalla de plata.

Al respecto, el dueño de la marca histórica, Miroslav Klose, afirmó: “Estoy seguro de que mi récord goleador en la Copa del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Messi en este Mundial o a más tardar Mbappé en el siguiente. Soy un gran fan de Messi y le deseo lo mejor si sigue jugando”.

¿Cómo está la tabla de goleadores históricos en mundiales?

Además de Messi y Mbappé, la estadística tiene a otro argentino como protagonista. Se trata de Gabriel Batistuta, que tiene 10 goles por sus actuaciones en la Copa del Mundo entre 1994 y 2002, y ocupa el décimo lugar de la tabla.

Miroslav Klose: 16 goles Ronaldo: 15 goles Gerd Müller: 14 goles Just Fontaine: 13 goles Lionel Messi: 13 goles Kylian Mbappé: 12 goles Pelé: 12 goles Jürgen Klinsmann: 11 goles Sándor Kocsis: 11 goles Gabriel Batistuta: 10 goles

Lo cierto es que, como indica Klose, la cantidad de goles tiende a aumentar y los “reyes” goleadores conservarán su trono por cada vez menos tiempo. Esto tiene varias razones.

Por un lado, los futbolistas son cada vez más jóvenes a la hora de ser jugar para la Selección Mayor. Para tomar noción de este hecho, el caso de Klose resulta ejemplar: El bombardero alemán jugó el Mundial 2002 con 24 años. A esa edad, Kiki Mbappé ya lideraba a Francia en su segundo oportunidad jugando el torneo y se ponía a tiro de la leyenda teutona, con 12 goles.

Por otro lado, hay una tendencia en las competencias internacionales a incrementar el número de partidos jugados. Pasa con la Champions League, la Europa League, pero el Mundial es el buque insignia de esta medida. No solo aumentó la cantidad de selecciones participantes, sino que los famosos “siete partidos” que un equipo tenía que jugar para ser campeón del mundo, ahora serán ocho, por lo que hay más oportunidades para convertir.

El tiempo todo lo oxida y lo sedimenta. Los ídolos con lo que supimos crecer se retiran, sus legados son olvidados y sus récords, superados por estrellas cada vez más jóvenes y efímeras.