Haas presentó su monoplaza audaz y dinámico para la temporada 2026 de la Fórmula 1: “Es hora de llamar la atención”
Al igual que años anteriores, la escudería estadounidense mantuvo el color blanco con detalles rojos y negros. El nuevo coche es muy similar al de 2016, donde predominaba los mismos colores en la carrocería y el motor. Mirá las increíbles imágenes del VF-26.
Cada vez faltan menos días para el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1. Además del rugido de los motores, algunas escuderías ya revelaron el diseño de su próximo monoplaza para 2026, como por ejemplo, Haas, que este lunes presentó su VF-26.
“Es hora de llamar la atención. Este es el VF-26″, publicó Haas en sus redes sociales, donde compartió un video presentación de su flamante coche. Al igual que años anteriores, la escudería estadounidense mantuvo el color blanco con detalles rojos y negros.
El diseño “audaz y dinámico”, como fue descripto por Haas, rememora los inicios de la escudería norteamericana en la máxima categoría del automovilismo. Justamente, el coche es muy similar al de 2016, donde predominaba los mismos colores en la carrocería y el motor.
De esta manera, una década después de su debut, TGR Haas F1 Team buscará salir del fondo de la tabla de constructores e intentará darle pelea a grandes marcas como McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari y Williams, las primeras 5 escuderías de 2025.
Para 2026, la firma estadounidense dirigida por el japonés Ayao Komatsu tendrá como pilotos titulares al francés Esteban Ocon, y al británico Oliver Bearman, quien dio la sorpresa tras finalizar en la quinta posición del Mundial de Pilotos de 2025 con 299 puntos.
Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1
- 20 de enero: Audi
- 22 de enero: Mercedes
- 23 de enero: Ferrari
- 23 de enero: Alpine
- 3 de febrero: Williams
- 8 de febrero: Cadillac
- 9 de febrero: McLaren
- 9 de febrero: Aston Martin
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00