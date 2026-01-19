Haas presentó su monoplaza audaz y dinámico para la temporada 2026 de la Fórmula 1:

El nuevo monoplaza de la escudería Haas para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @HaasF1Team

Cada vez faltan menos días para el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1. Además del rugido de los motores, algunas escuderías ya revelaron el diseño de su próximo monoplaza para 2026, como por ejemplo, Haas, que este lunes presentó su VF-26.

“Es hora de llamar la atención. Este es el VF-26″, publicó Haas en sus redes sociales, donde compartió un video presentación de su flamante coche. Al igual que años anteriores, la escudería estadounidense mantuvo el color blanco con detalles rojos y negros.

El diseño “audaz y dinámico”, como fue descripto por Haas, rememora los inicios de la escudería norteamericana en la máxima categoría del automovilismo. Justamente, el coche es muy similar al de 2016, donde predominaba los mismos colores en la carrocería y el motor.

De esta manera, una década después de su debut, TGR Haas F1 Team buscará salir del fondo de la tabla de constructores e intentará darle pelea a grandes marcas como McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari y Williams, las primeras 5 escuderías de 2025.

Para 2026, la firma estadounidense dirigida por el japonés Ayao Komatsu tendrá como pilotos titulares al francés Esteban Ocon, y al británico Oliver Bearman, quien dio la sorpresa tras finalizar en la quinta posición del Mundial de Pilotos de 2025 con 299 puntos.

Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1

El calendario de presentación de los nuevos monoplazas de la Fórmula 1. Foto: X @F1

20 de enero : Audi

22 de enero : Mercedes

23 de enero : Ferrari

23 de enero : Alpine

3 de febrero : Williams

8 de febrero : Cadillac

9 de febrero : McLaren

9 de febrero: Aston Martin

