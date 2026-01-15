Red Bull y Racing Bulls presentarán su nuevo monoplaza de la Fórmula 1: a qué hora y cómo verlo en vivo
La escudería austriaca de bebidas energéticas será la primera en presentar el diseño de su coche para la próxima temporada de la máxima categoría. El evento se realizará en la ciudad estadounidense de Detroit. Conocé el motivo de esta elección y los detalles.
El reloj avanza y la cuenta regresiva para el inicio de una temporada de la Fórmula 1 está cada vez más cerca de cero. En este marco de pretemporada, Red Bull Racing presentará este jueves 15 de enero el modelo de su nuevo monoplaza para 2026.
Según informó en sus redes sociales la página oficial de la F1, el evento de presentación se realizará en la ciudad de Detroit (Estados Unidos), a partir de las 00:00 de la madrugada argentina, y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de Red Bull.
¿Por qué se eligió Detroit? La respuesta está relacionada a la unión entre Red Bull Racing y Ford, ya que la marca estadounidense será la proveedora de motores para la firma austriaca de bebidas energéticas que compite en la máxima categoría del automovilismo.
Luego de separarse de Honda a fines de 2025, la escudería con sede en Milton Keynes (Reino Unido), además de equipo júnior Racing Bulls, afrontarán la próxima temporada con unidades de potencia propias, desarrolladas en asociación con Ford Motor Company.
Para 2026, Red Bull tendrá como pilotos titulares al tetracampeón mundial Max Verstappen e Isack Hadjar, quien reemplazará a Yuki Tsunoda. Por su parte, Racings Bulls eligió como dupla al neozelandés Liam Lawson y la joven promesa británica Arvid Lindblad.
Según el calendario oficial que compartió la F1 en sus redes sociales, la próxima escudería en presentar su monoplaza sería Haas (lunes 19 de enero) y, luego, Audi (martes 20 enero). La ansiada presentación del Alpine de Franco Colapinto será el viernes 23 de enero.
Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1
- 19 de enero: Haas
- 20 de enero: Audi
- 22 de enero: Mercedes
- 23 de enero: Ferrari
- 23 de enero: Alpine
- 3 de febrero: Williams
- 8 de febrero: Cadillac
- 9 de febrero: McLaren
- 9 de febrero: Aston Martin
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00