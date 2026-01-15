Red Bull y Racing Bulls presentarán su nuevo monoplaza de la Fórmula 1:

El histórico monoplaza de Red Bull Racing. Foto: X @redbullracing

El reloj avanza y la cuenta regresiva para el inicio de una temporada de la Fórmula 1 está cada vez más cerca de cero. En este marco de pretemporada, Red Bull Racing presentará este jueves 15 de enero el modelo de su nuevo monoplaza para 2026.

Según informó en sus redes sociales la página oficial de la F1, el evento de presentación se realizará en la ciudad de Detroit (Estados Unidos), a partir de las 00:00 de la madrugada argentina, y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de Red Bull.

La presentación del nuevo monoplaza de Red Bull será en Detroit, Michigan. Foto: X @redbullracing

¿Por qué se eligió Detroit? La respuesta está relacionada a la unión entre Red Bull Racing y Ford, ya que la marca estadounidense será la proveedora de motores para la firma austriaca de bebidas energéticas que compite en la máxima categoría del automovilismo.

Luego de separarse de Honda a fines de 2025, la escudería con sede en Milton Keynes (Reino Unido), además de equipo júnior Racing Bulls, afrontarán la próxima temporada con unidades de potencia propias, desarrolladas en asociación con Ford Motor Company.

Red Bull Racing rompió su alianza con Honda para fabricar motores con Ford Motor Company. Foto: X @redbullracing

Para 2026, Red Bull tendrá como pilotos titulares al tetracampeón mundial Max Verstappen e Isack Hadjar, quien reemplazará a Yuki Tsunoda. Por su parte, Racings Bulls eligió como dupla al neozelandés Liam Lawson y la joven promesa británica Arvid Lindblad.

Según el calendario oficial que compartió la F1 en sus redes sociales, la próxima escudería en presentar su monoplaza sería Haas (lunes 19 de enero) y, luego, Audi (martes 20 enero). La ansiada presentación del Alpine de Franco Colapinto será el viernes 23 de enero.

Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1

El calendario de presentación de los nuevos monoplazas de la Fórmula 1. Foto: X @F1

19 de enero : Haas

20 de enero : Audi

22 de enero : Mercedes

23 de enero : Ferrari

23 de enero : Alpine

3 de febrero : Williams

8 de febrero : Cadillac

9 de febrero : McLaren

9 de febrero: Aston Martin

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026