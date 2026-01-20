Marino Hinestroza. Foto: Atlético Nacional

Boca atraviesa una larga novela vinculada con Marino Hinestroza. Quien parecía ser el primer refuerzo del año para el Xeneize tendría todo encaminado para jugar en Brasil, luego de distintas complicaciones durante las negociaciones.

Todo indicaba que su llegada estaba asegurada, aunque inconvenientes con Atlético Nacional demoraron su oficialización. Como si fuera poco, ante la demora de la operación, en los últimos días comenzó a tomar más fuerza la posibilidad de que finalmente juegue en otro país.

Marino Hinestroza. Foto: X

Según el periodista César Luis Merlo, los representantes de Hinestroza indicaron que en un primer momento se logró un acuerdo entre el futbolista y Marcelo “Chelo” Delgado. Sin embargo, luego se complicó el trato.

El ingreso de Juan Román Riquelme en la operación habría incluido un monto menor, algo que no habría caído bien en el entorno del futbolista colombiano. Esto retrasó el avance final en las charlas, además de la aparición del Vasco da Gama.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: NA.

En las últimas horas, creció la versión de que Hinestroza tienen todo encaminado para jugar en el conjunto brasileño. Esto podría significar un duro golpe para el Xeneize, ya que todavía no presentó ningún refuerzo en este mercado de pases.

Todo indica que Vasco presentó una oferta mayor que Boca. La propuesta es por alrededor de 6 millones de dólares, mientras que el Xeneize había llegado a los 5 millones, además de una plusvalía del 20%.

Desde Boca, aseguran que habían cumplido todas las pretensiones de Atlético Nacional, aunque nunca recibieron la respuesta final para sellar el pase.

Marino Hinestroza suena en Boca. Foto: Instagram @maarii_angulo

Más allá de lo que ocurra con Marino Hinestroza, el mercado de pases es preocupante para el Xeneize. A pocos días del inicio del Torneo Apertura 2026, no hay ninguna cara nueva en el plantel, que este año volverá a disputar la Copa Libertadores.