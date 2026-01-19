Los entrenadores de River y Boca Foto: NA

Las ansias por ver rodar la pelota no se soportan más. Con la pretemporada ya entrada en su recta final y en vísperas de que empiece el Torneo Apertura, los dos clubes más grandes del país, River y Boca, ultiman detalles para afrontar un semestre obligados a revertir la imagen del año pasado.

En la primera fecha del Apertura 2026, los dirigidos por Claudio Úbeda recibirán a Deportivo Riestra. Los Malevos de Pompeya buscarán arruinarle el comienzo del campeonato al equipo azul y oro, que tres días más tarde viajará a La Plata para medirse frente a Estudiantes y, en el primer día de febrero, jugará contra Newell’s.

Será la segunda vez en la historia que se enfrentan Xeneizes y Blanquinegros. La anterior fue un 27 de octubre de 2024, por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina, y el marcador terminó igualado a uno en el estadio Alberto J. Armando.

Boca Juniors jugará dos amistosos en su pretemporada. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors no cerró ningún refuerzo para afrontar la primera mitad del año, momento en que volverá a competir por la Copa Libertadores, luego de dos años sin participar del torneo continental. Pese al enojo de los hinchas, el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, afirmó: “Tenemos un gran plantel; a veces a nuestros jugadores les lleva un poco más de tiempo acostumbrarse a nuestro club. Yo tengo la confianza de que este año nos van a hacer disfrutar muchísimo”.

El inicio de River Plate en el Torneo Apertura

El equipo de Núñez en su pretemporada Foto: @RiverPlate

Por otro lado, los Millonarios deberán visitar a Barracas Central el sábado 24 de enero a las 17:00. Con las flamantes llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, sumado a las vueltas de varios jugadores que habían dejado el club en condición de cedidos, entre ellos Tomás Galván, que destacó en los amistosos de pretemporada, los dirigidos por el Muñeco querrán empezar con el pie derecho una temporada en la que no jugarán la Copa Libertadores por primera vez en 11 años.

Sobre la mala performance del equipo de la banda roja, Gallardo reconoció que “cuando terminó el año dije ‘Listo, terminó este año, basta, ya está’. Yo sentía que iba a ser un año diferente, que había que terminarlo para reenergizarse, para volver a atacar”, y agregó que “yo no descreo en mí, nunca dejé de creer en mis posibilidades o en mi profesionalismo. Pero sí tenés que saber convivir cuando las cosas no salen, porque todos convivimos muy gratamente cuando las cosas van bien, cuando ganamos; ahí todos somos buenos para convivir.

El historial contra el Guapo se inclina claramente a favor del Millonario, con 4 victorias a favor y una derrota en contra. La última vez que Barracas se impuso frente a River fue un primero de julio de 2023, cuando Martín Demichelis era el entrenador de los de Núñez y su equipo cayó 2-1 con goles de Arce y Peinipil.

En la fecha 2, el Monumental se preparará para recibir a Gimnasia, el miércoles 28 de enero, y tres días más tarde viajará a Rosario para visitar a Central.

Cuándo se juega el Superclásico

Boca; River; Superclásico. Foto: NA

El superclásico del fútbol argentino será en la fecha 15 del torneo, en la cancha de River Plate. El cronograma indica que se jugará el 19 de abril, pero el horario no está confirmado todavía.