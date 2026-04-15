Bayern Múnich Vs Real Madrid Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League 2025-2026? El partido se juega este Miércoles, 15/04/2026, a partir de las 16:00.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Allianz Arena, ubicado en Munich.

¿Por dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League 2025-2026? El encuentro entre Bayern Múnich y Real Madrid se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League 2025-2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Vincic, Slavko, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Bayern Múnich y Real Madrid válido por Champions League 2025-2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Allianz Arena de Munich.