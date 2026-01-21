Sorteo de la Champions League. Foto: REUTERS

A falta de una sola fecha para que se termine la fase inicial de la Champions League, la competición continental más prestigiosa del fútbol europeo, varios equipos quedaron complicados con los resultados obtenidos en el último partido. Entre ellos hay algunos gigantes del viejo continente.

Es importante recordar que con el nuevo formato, vigente desde la temporada 2024/2025, 24 de los 36 equipos participantes pasan de ronda. Sin embargo, mientras que los ocho primeros avanzan directamente a los octavos de final, del noveno (9.°) al vigésimo cuarto (24.°), juegan la instancia de dieciseisavos de final. El resto quedará eliminado.

Enzo Fernández, Chelsea vs Barcelona. Foto: REUTERS

Entre los 16 clubes que jueguen la instancia de playoff, los ocho mejores clasificados tienen la ventaja de ser cabeza de serie, por lo que definirán de local y enfrentarán sí o sí a alguno de los ocho peor clasificados. Sin embargo, los cruces se sortean, por lo que una mejor clasificación no asegura un rival más débil.

Eliminados, en la cornisa y rumbo a los mejores ocho

De los clubes más importantes del viejo continente, Ajax, Benfica y Napoli estarían quedando afuera de la Champions League, y necesitarán un milagro para poder avanzar a la siguiente fase.

En la cuerda floja se encuentran el Athletic de Bilbao, PSV, Mónaco, Bayer Leverkusen y Olympique de Marsella. A pesar de estar entre los mejores 24, por lo que podrían avanzar a la fase de dieciseisavos, una derrota en el último partido los dejaría dependiendo de resultados ajenos.

Gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid por Champions League. Foto: REUTERS

En esta zona de la tabla se darán enfrentamientos claves que pueden brindarnos una noche con gala de eliminación, entre ellos:

Ajax (6 pts, 32°) - Olympiacos (8 pts, 24°)

Napoli (8 pts, 25°) - Chelsea (11 pts, 15°)

Peleando por entrar directo a los octavos de final quedarían PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. Todos los equipos mencionados tienen 13 puntos, y solo los franceses, los Blues y el Newcastle avanzarían directamente por diferencia de gol.

Además, en la fecha definitoria, PSG recibirá a Newcastle en Parc des Princes y Manchester City jugará contra Galatasaray (que, de ganar, también sumará 13 puntos)

PSG campeón de la Champions League, Luis Enrique. Foto: REUTERS/Annegret Hilse.

En posiciones más complicadas están Qarabag, Galatasaray y Borussia Dortmund. Una victoria o una derrota puede ser la diferencia entre asegurar su participación en la siguiente fase del campeonato y volverse a casa con la cabeza gacha.

Así queda la tabla de la Champions League con una fecha por disputarse