Las demoras en el juego y el poco tiempo neto de fútbol en los partidos son temas que preocupan a la FIFA y a la IFAB, el ente que rige las diferentes reglas del deporte más popular del mundo.

Las medidas serán llevadas a debate en el próximo congreso de la International Football Association Board, que se llevará a cabo en Londres el próximo 28 de febrero.

Entre los cambios que se analizarán, aparece el límite de diez segundos para ejecutar diferentes jugadas, como laterales y saques de arco.

Además, los jugadores tendrían un tope de tiempo para salir del campo al ser reemplazados. Esto evitaría las “estrategias” de los entrenadores para demorar el juego cuando van ganando.

Otra de los puntos a tratar será el momento en el que los futbolistas son atentidos dentro del campo de juego. La IFAB propondrá que, dichos jugadores, permanezcan fuera de la cancha durante un determinado tiempo, que comenzaría a contar desde la reanudación del partido.

El último punto para analizar será una revisión del VAR, en las que se podrá analizar las expulsiones por doble amarilla o la posibilidad de corregir corner mal asignados.

Sin embargo, la FIFA se mantendría firme la intervención de la tecnología en el arbitraje: solo en ocasiones de gol, penal, expulsiones y errores de identidad.

