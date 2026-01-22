Kevin Serna, el jugador del Fluminense que interesa en Boca. Foto: Instagram

Boca tiene poco movimiento en el mercado de pases. Tras la caída del pase de Marino Hinestroza, comenzaron las gestiones por una de las figuras de Fluminense, que puede reforzar el ataque del Xeneize.

Durante las últimas horas del miércoles, apareció el nombre de Kevin Serna, un futbolista colombiano que tuvo mucha participación en la última temporada con el club brasileño.

Quién es Kevin Serna, el posible refuerzo de Boca

El pase frustrado de Hinestroza obligó a barajar otras posibilidades para incorporar un extremo, por lo que la dirigencia se interesó en el futbolista que tiene 28 años.

Mientras distintos periodistas dan por confirmada la llegada de Ángel Romero a Boca, otro refuerzo se podría sumar.

La dirigencia del Xeneize habría presentado una oferta inicial para comenzar las gestiones por Serna, que tiene algunos números que ilusionan a los hinchas.

Durante el último año, participó de 67 partidos en el Fluminense, por lo que fue una pieza clave en la temporada. El atacante aportó 13 goles y 8 asistencias, por lo que tuvo relevancia en el arco rival, algo que resulta clave para el 2026 de Boca.

Cabe mencionar también que ya fue convocado por Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección de Colombia. Incluso jugó dos partidos que demostraron su buen presente.

Su llegada al Fluminense se dio a mediados de 2024, proveniente de Alianza Lima de Perú. Su recorrido muestra pasos por el fútbol de Portugal en los inicios de su carrera, aunque luego jugó en Luqueño de Paraguay, para luego recalar en el fútbol peruano: Santa Rosa, Los Chankas y AD Tarma.

El periodista César Luis Merlo indicó que la oferta realizada por Boca es de 5 millones de dólares, con el objetivo de comprar el pase del delantero. Narciso Algamis, su representante, viajará a Brasil para intentar confirmar la operación.

Boca y el problema del cupo de extranjeros

Si se dan las llegadas de Romero y Serna, el club argentino estará obligado a liberar un cupo de extranjero. En primera instancia, se hará una consulta sobre el caso de Marcelo Saracchi, que siga ocupando un cupo más allá de estar a préstamo en el Celtic de Escocia.

Otras opciones aparecen alrededor de Bruno Valdez, que podría abandonar el club si rescinde su contrato, y Williams Alarcón, que está interesado en obtener la nacionalidad argentina, algo que también liberaría uno de los cupos disponibles.