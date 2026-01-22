Juan Román Riquelme, presidente de Boca. Foto: NA.

Tras la caída del pase de Marino Hinestroza, quien terminó llegando a Vasco da Gama, Boca aprovechó una oportunidad del mercado de pases y quedó a una firma de sumar su primer refuerzo.

Se trata de Ángel Romero, quien llega libre tras su paso por Corinthians, club en el que es ídolo y el máximo goleador extranjero.

Ángel Romero. Foto: Redes sociales

Tras una charla con Riquelme, en la que se pusieron de acuerdo en las cuestiones económicas del contrato, se espera que el paraguayo llega al país entre viernes y sábado para hacerse la revisión médica y sumarse al plantel de Úbeda.

Vale recordar que el hermano del delantero, Oscar, tuvo su paso por el Xeneize entre 2022 y 2023, con altibajos y sin terminar de asentarse en el 11 titular.

Oscar Romero, Boca Juniors.

Tanto Oscar como Ángel siempre reconocieron su fanatismo por Riquelme, por lo que el paraguayo, que llega a La Boca con la intención de sumar minutos para ser convocado por Gustavo Alfaro para el Mundial, cumple un sueño de chico.

En tanto, el presidente de Boca siempre destacó el talento del futbolista de 33 años: “Es un grandísimo jugador”, fue el elogio de Juan Román Riquelme en febrero 2022. Cuatro años después, los caminos parecen encontrarse.