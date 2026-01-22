Mercedes presentó su monoplaza W17 para la próxima temporada de la Fórmula 1:

El nuevo Mercedes W17 para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Enero es un mes revolucionado por la presentación de los monoplazas para la próxima temporada de la Fórmula 1, la cual promete ser sumamente distinta a las anteriores. En este contexto, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team presentó este jueves su diseño W17 para 2026.

“La nueva era empieza aquí. Presentamos nuestro W17″, publicó Mercedes a través de sus redes sociales, donde compartió varias imágenes del flamante monoplaza que, para esta temporada, tendrá colores negros y grises, además de detalles turquesas en sus laterales.

El nuevo Mercedes W17 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @MercedesAMGF1

El flamante coche de la escudería alemana es una fusión entre el modelo del año 2020 y 2025, con las habituales estrellas grises en la parte del motor, unas líneas de color turquesa en los pontones laterales y un predominante gris en la parte delantera del monoplaza.

Además del monoplaza W17, la máxima categoría también mostró la indumentaria que llevarán los pilotos titulares de Mercedes: el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, quienes portarán un buzo antiflama de Adidas con un predominante color negro con tonos grises intensos y detalles turquesas, similar al del coche.

De esta manera, la escudería alemana buscará volver al éxito tras haber finalizado en la segunda posición del Campeonato de Constructores detrás de McLaren y por delante de Red Bull. El último título de Constructores que consiguió Mercedes fue en 2021, con Lewis Hamilton y Valtteri Bottas como pilotos.

Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1

El calendario de presentación de los nuevos monoplazas de la Fórmula 1. Foto: X @F1

23 de enero : Ferrari

23 de enero : Alpine

3 de febrero : Williams

8 de febrero : Cadillac

9 de febrero : McLaren

9 de febrero: Aston Martin

