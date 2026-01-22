Mercedes presentó su monoplaza W17 para la próxima temporada de la Fórmula 1: “La nueva era empieza aquí”
El flamante diseño de la escudería alemana es una fusión entre el modelo del año 2020 y 2025, con las habituales estrellas grises en la parte del motor, unas líneas de color turquesa en los pontones laterales y predominante gris en la parte delantera. Mirá las imágenes.
Enero es un mes revolucionado por la presentación de los monoplazas para la próxima temporada de la Fórmula 1, la cual promete ser sumamente distinta a las anteriores. En este contexto, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team presentó este jueves su diseño W17 para 2026.
“La nueva era empieza aquí. Presentamos nuestro W17″, publicó Mercedes a través de sus redes sociales, donde compartió varias imágenes del flamante monoplaza que, para esta temporada, tendrá colores negros y grises, además de detalles turquesas en sus laterales.
El flamante coche de la escudería alemana es una fusión entre el modelo del año 2020 y 2025, con las habituales estrellas grises en la parte del motor, unas líneas de color turquesa en los pontones laterales y un predominante gris en la parte delantera del monoplaza.
Además del monoplaza W17, la máxima categoría también mostró la indumentaria que llevarán los pilotos titulares de Mercedes: el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, quienes portarán un buzo antiflama de Adidas con un predominante color negro con tonos grises intensos y detalles turquesas, similar al del coche.
De esta manera, la escudería alemana buscará volver al éxito tras haber finalizado en la segunda posición del Campeonato de Constructores detrás de McLaren y por delante de Red Bull. El último título de Constructores que consiguió Mercedes fue en 2021, con Lewis Hamilton y Valtteri Bottas como pilotos.
Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1
- 23 de enero: Ferrari
- 23 de enero: Alpine
- 3 de febrero: Williams
- 8 de febrero: Cadillac
- 9 de febrero: McLaren
- 9 de febrero: Aston Martin
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00