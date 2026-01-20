Audi presentó el diseño oficial de su monoplaza para competir en la Fórmula 1:

La presentación del Audi R26 para la próxima temporada de Fórmula 1. Foto: X @F1

La pretemporada de la Fórmula 1 continúa con las presentaciones de los nuevos monoplazas para 2026. En esta ocasión, llegó el turno de Audi Revolut F1 Team, quien presentó mundialmente este martes el diseño oficial de su coche R26 para la próxima temporada.

En Berlín, la escudería alemana reveló finalmente cómo será su flamante monoplaza. En diciembre de 2025, Audi ya había presentado un diseño conceptual, donde predominaba el color gris metal en todo el vehículo con detalles negros y rojos, los cuales se mantuvieron en el oficial.

El Audi R26 para la próxima temporada de Fórmula 1. Foto: X @F1

A diferencia del diseño conceptual, en los laterales del monoplaza se puede apreciar el logo de Revolut, una fintech global que será el gran patrocinador de Audi. Adidas, Nexo, Ninja One, Perk y Visit Qatar son otros de los grandes auspiciantes de la escudería alemana.

Además del monoplaza, la escudería alemana también dio a conocer la indumentaria que llevarán sus dos pilotos: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. El conjunto antiflama fue diseñado como Adidas, quien optó por un color gris oscuro con detalles grises claros y rojos intensos.

Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, los dos pilotos de Audi para la próxima temporada de Fórmula 1. Foto: X @F1

Como parte de la formación del Audi Revolut F1 Team, Sauber Motorsport AG pasará a llamarse Audi Motorsport AG. El Technology Centre de Bicester adoptará el nombre de Audi Motorsport Technology Centre UK; y la compañía mantendrá el legado de Sauber a través de Sauber Holding AG y Sauber Technologies AG.

Nik Storonsky, CEO y cofundador de Revolut, remarcó la “ambición global” de ambas marcas por “desafiar el ‘status quo’” y la obsesión compartida por la excelencia técnica. Por su parte, Mattia Binotto, Head of the Audi Revolut F1 Team, resaltó que “el proyecto avanza con una cultura basada en la precisión y la ambición constante”.

Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1

El calendario de presentación de los nuevos monoplazas de la Fórmula 1. Foto: X @F1

22 de enero : Mercedes

23 de enero : Ferrari

23 de enero : Alpine

3 de febrero : Williams

8 de febrero : Cadillac

9 de febrero : McLaren

9 de febrero: Aston Martin

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026