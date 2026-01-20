Audi presentó el diseño oficial de su monoplaza para competir en la Fórmula 1: “Cuando la visión se vuelve realidad”
Fiel a su tradición y en Berlín, la firma alemana reveló cómo será su auto para 2026. El coche es muy similar al conceptual que habían anticipado en diciembre, donde predominaba el color gris con detalles negros y rojos. Además, mostró la indumentaria que llevarán los pilotos Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
La pretemporada de la Fórmula 1 continúa con las presentaciones de los nuevos monoplazas para 2026. En esta ocasión, llegó el turno de Audi Revolut F1 Team, quien presentó mundialmente este martes el diseño oficial de su coche R26 para la próxima temporada.
En Berlín, la escudería alemana reveló finalmente cómo será su flamante monoplaza. En diciembre de 2025, Audi ya había presentado un diseño conceptual, donde predominaba el color gris metal en todo el vehículo con detalles negros y rojos, los cuales se mantuvieron en el oficial.
A diferencia del diseño conceptual, en los laterales del monoplaza se puede apreciar el logo de Revolut, una fintech global que será el gran patrocinador de Audi. Adidas, Nexo, Ninja One, Perk y Visit Qatar son otros de los grandes auspiciantes de la escudería alemana.
Además del monoplaza, la escudería alemana también dio a conocer la indumentaria que llevarán sus dos pilotos: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. El conjunto antiflama fue diseñado como Adidas, quien optó por un color gris oscuro con detalles grises claros y rojos intensos.
Como parte de la formación del Audi Revolut F1 Team, Sauber Motorsport AG pasará a llamarse Audi Motorsport AG. El Technology Centre de Bicester adoptará el nombre de Audi Motorsport Technology Centre UK; y la compañía mantendrá el legado de Sauber a través de Sauber Holding AG y Sauber Technologies AG.
Nik Storonsky, CEO y cofundador de Revolut, remarcó la “ambición global” de ambas marcas por “desafiar el ‘status quo’” y la obsesión compartida por la excelencia técnica. Por su parte, Mattia Binotto, Head of the Audi Revolut F1 Team, resaltó que “el proyecto avanza con una cultura basada en la precisión y la ambición constante”.
Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1
- 22 de enero: Mercedes
- 23 de enero: Ferrari
- 23 de enero: Alpine
- 3 de febrero: Williams
- 8 de febrero: Cadillac
- 9 de febrero: McLaren
- 9 de febrero: Aston Martin
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00