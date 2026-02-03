Joshua Duerksen, el piloto paraguayo que se unió a Mercedes como piloto de desarrollo. Foto: X @JoshuaDuerksen1

Hace pocos días, la Fórmula 1 destacó la presencia de cuatro pilotos hispanos en la máxima categoría del automovilismo después de una década. Y ahora, se conoció el desembarco de otro corredor sudamericano: el paraguayo Joshua Duerksen, quien se unió a la escudería Mercedes.

El joven piloto de 22 años, oriundo de Asunción, trabajará como piloto de desarrollo de monoplazas y le aportará su experiencia a los titulares George Russell, Kimi Antonelli y Frederik Vesti, quien fue confirmado este lunes como piloto de reserva de la prestigiosa marca alemana.

Joshua Duerksen le aportará su experiencia a los titulares George Russell y Kimi Antonelli. Foto: X @JoshuaDuerksen1

Según informó en su cuenta oficial Mercedes AMG Petronas F1, la labor de Joshua incluirá: sesiones en el simulador y pruebas de TPC (Test de Coches Anteriores de F1), desarrollando vehículos para los pilotos titulares. Un trabajo similar al que hizo Franco Colapinto en Alpine.

“Estoy super emocionado de sumarme a Mercedes como piloto de desarrollo. No puedo esperar empezar a trabajar con ellos y ayudar al equipo a tener éxito este año. Este es un paso enorme en mi camino y un sueño por el que trabajé todos los días”, expresó Duerksen.

Joshua Duerksen seguirá compitiendo para el equipo Invicta Racing en la Fórmula 2. Foto: X @JoshuaDuerksen1

Y agregó a través de sus redes sociales: “Estoy agradecido por la confianza, la oportunidad y por todas las personas que han sido parte de este proceso. Estoy listo para aprender, crecer y exigirme al máximo nivel. ¡Orgulloso de seguir representando a Paraguay en todo el mundo!”.

No obstante, el guaraní seguirá compitiendo en la Fórmula 2 con el equipo Invicta Racing: “Mi foco central seguirá estando en la F2, para pelear el campeonato y que en un futuro se puedan dar las oportunidades de trabajar a tiempo completo con este equipo”.

El camino de Joshua Duerksen a la Fórmula 1

Joshua Duerksen nació el 27 de octubre de 2003. El piloto es descendiente de inmigrantes alemanes que se radicaron en Paraguay escapando de la Segunda Guerra Mundial.

Su familia, de origen chaqueño, acompañó desde cerca sus primeros pasos dentro del automovilismo, donde superó obstáculos financieros para incorporarse en 2022 al Campeonato de Fórmula Regional Europea con Arden Motorsport.

Joshua Duerksen es descendiente de inmigrantes alemanes que se radicaron en Paraguay escapando de la Segunda Guerra Mundial. Foto: X @JoshuaDuerksen1

En 2023, ya en su segunda temporada en la categoría y tras sumar podios en Medio Oriente, Duerksen firmó con AIX Racing para participar en la Fórmula 2 de la FIA, donde se convirtió en el primer piloto paraguayo de la historia en lograr una victoria (Bakú y Yas Marina).

En 2024, llegó su consolidación: acumuló cuatro podios y dos victorias en su primer año para finalizar décimo en la tabla de pilotos con 87 puntos. Tras renovar con AIX para 2025, Joshua comenzó el año ganando en la carrera corta de Melbourne.

Joshua Duerksen competirá en la Fórmula 2 para Invicta Racing, mientras trabaja como piloto de desarrollo de Mercedes. Foto: X @JoshuaDuerksen1

En octubre de 2025, la escudería Invicta Racing anunció su fichaje para la próxima temporada, donde combinará su flamante rol de piloto de desarrollo en Mercedes con su tercera temporada en la F2, aunque esta vez, en las filas del equipo británico.

De esta manera, la llegada de Duerksen se enmarca en una etapa de la F1 con nombres latinos que buscan consolidar su lugar en la máxima categoría, entre ellos, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) y Colapinto en Alpine.

