Un equipo de Fórmula 1 anunció que no participará en las pruebas de pretemporada:

Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: X @F1

La Fórmula 1 se prepara para la temporada 2026. Mientras los equipos como Alpine presentan sus nuevos monoplazas, una escudería se bajó de las pruebas que se hacen la próxima semana en Barcelona.

Un equipo de Fórmula 1 no participará en las pruebas de pretemporada en Barcelona

Se trata de Williams, la escudería que terminó de gran manera el 2025 pero que tiene problemas en el desarrollo de su coche para la próxima temporada. Por esto mismo, se enfocarán en el desarrollo y no estarán en Barcelona en unas pruebas de pretemporada que son muy valiosas para los equipos.

Alexander Albon y Carlos Sainz. Foto: X F1

A través de un comunicado, Williams confirmó los rumores que indicaban que estaba afuera de los tests de Barcelona. “Williams F1 Team tomó la decisión de no participar en el shakedown de la próxima semana en Barcelona tras retrasos en el programa del FW48, mientras continuamos presionando para alcanzar el máximo rendimiento del auto”, explicó.

De todos modos, explicaron que harán pruebas en las mismas fechas para ver el rendimiento del auto. “El equipo, en su lugar, llevará a cabo una serie de pruebas, incluido un programa de VTT [Virtual Test Track], la próxima semana con el coche de 2026, para prepararse de cara al primer test oficial en Bahréin y a la primera carrera de la temporada en Melbourne”.

Statement from Atlassian Williams F1 Team. pic.twitter.com/N4O1F6cgUz — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 23, 2026

Y el texto lleva calma a sus fanáticos, tras lo que parece un retraso en la construcción del nuevo auto: “Esperamos con ganas volver a la pista en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros aficionados por su apoyo continuo: hay mucho por lo que ilusionarse juntos en 2026”.

El antecedente en Williams

Un antecedente no tan lejano ocurrió en 2019. En aquella oportunidad, Williams tenía muchas complicaciones económicas y no participó de las pruebas de pretemporada. Hoy el panorama es distinto, aunque genera dolores de cabeza el desarrollo del nuevo monoplaza.

Alexander Albon y Carlos Sainz.

Carlos Sainz y Alexander Albon esperan buenos resultados para 2026, por lo que hay cierta preocupación en el paso en falso. Mientras tanto, los diez equipos restantes participarán de la actividad en Barcelona, en lo que aparece como la primera salida a pista oficial del año.