Empieza la Copa Argentina 2026: fechas y horarios confirmados para el inicio del torneo más federal del país
La competencia ya tiene calendario y cruces confirmados. Con 64 equipos de todo el país, el torneo promete emociones y sorpresas desde el primer partido.
Faltan pocos días para que vuelva a rodar la pelota en uno de los torneos más queridos por los hinchas argentinos. Se trata de la Copa Argentina 2026, que confirmó las fechas de los primeros encuentros de su decimocuarta edición.
Con 64 equipos participantes de cinco categorías del fútbol local, el torneo suele tener batacazos épicos y partidos memorables. Este año promete no ser la excepción, y los cruces de treintaidosavos de final ya son tierra fértil para ver la epopeya de algún club chico contra los poderosos de Primera División. En los primeros partidos, cinco equipos campeones durante la temporada pasada tendrán el honor de abrir el certamen.
El puntapié inicial estará a cargo de Independiente Rivadavia, flamante campeón de la Copa Argentina 2025, que recibirá a Estudiantes de Buenos Aires, quien viene de quedarse a las puertas del ascenso en la temporada pasada y buscará redimirse con sus hinchas. El encuentro está planificado para el domingo 18 de enero.
El mismo día, otro campeón argentino, pero de la Copa Sudamericana 2025, animará la noche copera. Lanús jugará contra Sarmiento de La Banda, representante del fútbol santiagueño que actualmente milita en Torneo Federal A.
En la tarde siguiente, Estudiantes de La Plata iniciará su camino contra Ituzaingó. El León del oeste, que viene de ganar el título de Primera C y conseguir el ascenso a la Primera B Metropolitana, se enfrentará contra su homónimo de La Plata, también campeón del Torneo Clausura 2025.
Por último, Argentinos Júniors se cruzará con Midland, el miércoles 21 de enero. El “Bicho” deberá mostrar su chapa de equipo de máxima categoría del fútbol local contra Midland, que viene de ser campeón absoluto en Primera B y conseguir un ascenso impecable a la Segunda División del fútbol argentino.
Copa Argentina 2026: los equipos que juegan el torneo
Liga Profesional (30 equipos)
- Aldosivi
- Argentinos Juniors
- Atlético Tucumán
- Banfield Barracas Central
- Belgrano de Córdoba
- Boca Juniors
- Central Córdoba (SdE)
- Defensa y Justicia
- Deportivo Riestra
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Godoy Cruz
- Huracán
- Independiente
- Independiente Rivadavia de Mendoza
- Instituto de Córdoba
- Lanús Newell’s Old Boys
- Platense
- Racing Club
- River Plate
- Rosario Central
- San Lorenzo
- San Martín de San Juan
- Sarmiento de Junín
- Talleres de Córdoba
- Tigre
- Unión de Santa Fe
- Vélez Sarsfield
Primera Nacional (15 equipos)
Mejores ubicados al término de la temporada 2025.
- Deportivo Madryn
- Atlanta
- Tristán Suárez
- San Miguel
- Deportivo Maipú
- Gimnasia y Tiro de Salta
- San Martín de Tucumán
- Gimnasia de Mendoza
- Estudiantes de Río Cuarto
- Estudiantes
- Deportivo Morón
- Gimnasia de Jujuy
- Temperley
- Agropecuario
- Chaco For Ever
Primera B Metropolitana (5 equipos)
El campeón, el ganador del segundo ascenso y los tres primeros equipos de la Tabla Final 2025, a excepción de los dos anteriores.
- Acassuso
- Ferrocarril Midland
- Real Pilar
- Argentino de Merlo
- Deportivo Armenio
Primera C (4 equipos)
El campeón, el perdedor de la Final, el ganador del Reducido por el segundo ascenso y el vencedor del torneo por el cuarto cupo al certamen integrador.
- Deportivo Camioneros
- Ituzaingó
- Sportivo Barracas
- Claypole
Torneo Federal (10 equipos)
Mejores ubicados al término de la temporada 2025.
- Argentino de Monte Maíz (Córdoba)
- Ciudad de Bolívar
- San Martín de Formosa
- Sarmiento de La Banda
- Sportivo Belgrano de San Francisco
- Olimpo
- Deportivo Rincón de los Sauces
- Atenas de Río Cuarto
- Atlético de Rafaela
- Gimnasia de Chivilcoy.