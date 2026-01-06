Empieza la Copa Argentina 2026: fechas y horarios confirmados para el inicio del torneo más federal del país

La competencia ya tiene calendario y cruces confirmados. Con 64 equipos de todo el país, el torneo promete emociones y sorpresas desde el primer partido.

El trofeo de la Copa Argentina Foto: @Copa_Argentina

Faltan pocos días para que vuelva a rodar la pelota en uno de los torneos más queridos por los hinchas argentinos. Se trata de la Copa Argentina 2026, que confirmó las fechas de los primeros encuentros de su decimocuarta edición.

Con 64 equipos participantes de cinco categorías del fútbol local, el torneo suele tener batacazos épicos y partidos memorables. Este año promete no ser la excepción, y los cruces de treintaidosavos de final ya son tierra fértil para ver la epopeya de algún club chico contra los poderosos de Primera División. En los primeros partidos, cinco equipos campeones durante la temporada pasada tendrán el honor de abrir el certamen.

Cuadro de la Copa Argentina 2026. Foto: Captura

El puntapié inicial estará a cargo de Independiente Rivadavia, flamante campeón de la Copa Argentina 2025, que recibirá a Estudiantes de Buenos Aires, quien viene de quedarse a las puertas del ascenso en la temporada pasada y buscará redimirse con sus hinchas. El encuentro está planificado para el domingo 18 de enero.

El mismo día, otro campeón argentino, pero de la Copa Sudamericana 2025, animará la noche copera. Lanús jugará contra Sarmiento de La Banda, representante del fútbol santiagueño que actualmente milita en Torneo Federal A.

En la tarde siguiente, Estudiantes de La Plata iniciará su camino contra Ituzaingó. El León del oeste, que viene de ganar el título de Primera C y conseguir el ascenso a la Primera B Metropolitana, se enfrentará contra su homónimo de La Plata, también campeón del Torneo Clausura 2025.

Trofeo Copa Argentina Foto: X @Copa_Argentina

Por último, Argentinos Júniors se cruzará con Midland, el miércoles 21 de enero. El “Bicho” deberá mostrar su chapa de equipo de máxima categoría del fútbol local contra Midland, que viene de ser campeón absoluto en Primera B y conseguir un ascenso impecable a la Segunda División del fútbol argentino.

Copa Argentina 2026: los equipos que juegan el torneo

Liga Profesional (30 equipos)

Aldosivi

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield Barracas Central

Belgrano de Córdoba

Boca Juniors

Central Córdoba (SdE)

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz

Huracán

Independiente

Independiente Rivadavia de Mendoza

Instituto de Córdoba

Lanús Newell’s Old Boys

Platense

Racing Club

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín de San Juan

Sarmiento de Junín

Talleres de Córdoba

Tigre

Unión de Santa Fe

Vélez Sarsfield

Primera Nacional (15 equipos)

Mejores ubicados al término de la temporada 2025.

Deportivo Madryn

Atlanta

Tristán Suárez

San Miguel

Deportivo Maipú

Gimnasia y Tiro de Salta

San Martín de Tucumán

Gimnasia de Mendoza

Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes

Deportivo Morón

Gimnasia de Jujuy

Temperley

Agropecuario

Chaco For Ever

Primera B Metropolitana (5 equipos)

El campeón, el ganador del segundo ascenso y los tres primeros equipos de la Tabla Final 2025, a excepción de los dos anteriores.

Acassuso

Ferrocarril Midland

Real Pilar

Argentino de Merlo

Deportivo Armenio

Primera C (4 equipos)

El campeón, el perdedor de la Final, el ganador del Reducido por el segundo ascenso y el vencedor del torneo por el cuarto cupo al certamen integrador.

Deportivo Camioneros

Ituzaingó

Sportivo Barracas

Claypole

Torneo Federal (10 equipos)

Mejores ubicados al término de la temporada 2025.