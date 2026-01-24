Franco Colapinto junto a Flavio Briatore y Pierre Gasly. Foto: REUTERS

En la presentación del diseño del A526 para la temporada 2026 de la Fórmula 1, Flavio Briatore tuvo una irónica frase que le llevó tranquilidad a Franco Colapinto.

Tras el evento, el italiano fue consultado directamente por la posibilidad de una modificación de butacas en plena temporada, ya sea para mover a Colapinto, a Gasly o incluso darle lugar al joven Paul Aron.

Pierre Gasly, Paul Aron y Franco Colapinto. Foto: X AlpineF1Team

“Me olvidé del botón de cambios, ya no tengo más el botón. Lo perdí”, ironizó Briatore, en una frase con sonrisa incluida que rápidamente se leyó como un respaldo directo a la dupla titular. En otras palabras, Alpine no se plantea un volantazo a mitad de temporada.

De todos modos, Briatore también dejó claro que el margen para las excusas se achicó al mínimo.

El nuevo Fórmula 1 de Alpine para 2026. Foto: X AlpineF1Team

“El objetivo es siempre el mismo, tenemos que ir rápido. No importa cuáles sean las regulaciones”, avisó, en una sentencia que suena a promesa para afuera, pero también a advertencia para adentro.