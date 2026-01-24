River debuta en el Torneo Apertura Foto: NA

River visita este sábado 24 de enero a Barracas Central, en la que será una visita de riesgo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 17, se disputará en el estadio Claudio Fabián Tapia con Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta en el VAR y el mismo contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, además de la transmisión de ESPN Premium.

River Plate; pretemporada. Foto: X @RiverPlate

River viene de redondear un muy flojo 2025, en el que la cosas no le salieron para nada bien, principalmente en el segundo semestre, donde acumuló una seguidilla de partidos con resultados muy irregulares.

Esto le impidió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificar a la Copa Libertadores, torneo que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015, mientras que, además, llegó a ser cuestionada la continuidad del técnico.

Detalles del partido