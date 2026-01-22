Boca y River se preparan para el Torneo Apertura. Foto: NA

Arrancó el Torneo Apertura 2026 a puro fútbol y emoción. La pelota volvió a girar luego de dos meses de parate con el duelo de la Fecha 1 entre Aldosivi y Defensa y Justicia como puntapié inicial a una nueva temporada del torneo local. Entre tanto, Boca y River aguardan pacientes para comenzar su participación.

Cuándo y a qué hora juega River por el Torneo Apertura

Primero le tocará al club de Núñez, que visitará a Barracas Central el sábado 24 de enero a las 17:00. Será el primer partido oficial del año para los dirigidos por Marcelo Gallardo, que vienen de imponerse en los amistosos de verano frente a Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay.

Durante la pretemporada del Millonario Foto: NA

Cuándo y a qué hora juega Boca por el Torneo Apertura

Un día más tarde, a las 18:30, La Bombonera se teñirá de azul y amarillo para hospedar el debut de Boca Juniors y Deportivo Riestra en la Liga Profesional. El “Xeneize” buscará comenzar con el pie derecho un 2026 en el que vuelve a jugar la Copa Libertadores luego de dos años.

El detrás de escena de los debuts de Boca y River en el Torneo Apertura

Boca, entre la ilusión por la Copa y la falta de refuerzos

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá a “Los Malevos” en lo que será la segunda vez que se vean las caras. La anterior fue el 27 de octubre de 2024, por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina, y el marcador terminó 1-1, también en el Alberto J. Armando.

Tres días más tarde, Boca viajará a La Plata para medirse contra Estudiantes y, en el primer día de febrero, jugará contra Newell’s, de vuelta de local. La cuarta fecha la disputará en el Amalfitani, contra Vélez. Por último, cerrará el primer ciclo de cinco partidos contra Platense, en su casa.

Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors. Foto: NA (Damián Dopacio).

Hasta ahora, el “Xeneize” no cerró ningún refuerzo para afrontar la primera mitad del año, momento en que volverá a competir por la Copa Libertadores, luego de dos años sin participar del torneo continental. Pese al enojo de los hinchas, el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, afirmó: “Tenemos un gran plantel; a veces a nuestros jugadores les lleva un poco más de tiempo acostumbrarse a nuestro club. Yo tengo la confianza de que este año nos van a hacer disfrutar muchísimo”.

River y la obligación de dar vuelta la página del 2025

“La Banda Roja” iniciará la temporada enfrentando a Barracas Central de visitante, con la presión de cambiar la imagen que dejó el equipo el año pasado, y mostrar un poco del juego que supo caracterizar al equipo de Gallardo.

Con las flamantes llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, sumado a las vueltas de varios jugadores que habían dejado el club en condición de cedidos, entre ellos Tomás Galván, que destacó en los amistosos de pretemporada, los dirigidos por el “Muñeco” querrán empezar con el pie derecho una temporada en la que no jugarán la Copa Libertadores por primera vez en 11 años.

El historial contra el “Guapo” se inclina claramente a favor del conjunto de Núñez, con 4 victorias y una derrota. La última vez que Barracas se impuso frente a River fue un primero de julio de 2023 por 2-1 con goles de Arce y Peinipil.

En la fecha 2, el Monumental se preparará para recibir a Gimnasia de La Plata, el miércoles 28 de enero, y tres días más tarde viajará a Rosario para visitar a Central. El 7 de febrero recibirá a Tigre y cerrará el primer ciclo de cinco partidos contra Argentinos Juniors, en lo que podría ser el reencuentro entre Marcelo Gallardo y Enzo Pérez.

Cuándo se juega el Superclásico

El superclásico del fútbol argentino será en la fecha 15 del torneo, en el estadio Monumental. El cronograma indica que se jugará el 19 de abril, pero el horario no está confirmado todavía. El partido será clave para ambos equipos, no solo por la importancia de un clásico, sino que además tendrá un peso preponderante en la definición de la fase regular del campeonato, ya que se ubica dentro del tramo final del Torneo Apertura.