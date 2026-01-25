David Trezeguet junto a Stefano Di Carlo. Foto: River Plate

David Trezeguet volvió a River 13 años después. Uno de los héroes del “Millonario” en el ascenso a Primera División en 2012 asumirá un nuevo rol en la institución, el cual estará orientado al desarrollo de alianzas, el relacionamiento y la representación oficial.

La noticia se confirmó a través de las redes sociales del club de Núñez con una imagen del campeón del mundo con Francia en 1998 junto al presidente Stefano Di Carlo.

El ex futbolista galo, quien supo defender la camiseta de la “Banda” entre 21012 y 2013, cuenta con amplia trayectoria en el fútbol europeo y con experiencia como embajador de la Juventus de Italia, por lo que estará a cargo de fortalecer las relaciones de la entidad tanto en el ámbito local como en el internacional.

El rol de Trezeguet en River

Según detalló el elenco riverplatense, las funciones de Trezeguet comprenderán: el armado y la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones y el acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a sponsors del club, así como en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas.

Además, estará a cargo de la representación institucional y deportiva del club en eventos oficiales, celebraciones, encuentros protocolares y acciones de vinculación, mientras que participará en “instancias de relacionamiento con referentes del fútbol, la industria del deporte y actores clave”.

“De esta manera, River continúa fortaleciendo su estructura institucional y su estrategia de crecimiento, incorporando a una figura con identidad, trayectoria y visión, en línea con el trabajo sostenido que impulsa el posicionamiento y la proyección de la marca River Plate”, expresó el cuadro millonario en el comunicado oficial.