Estudiantes campeón del Trofeo de Campeones: derrotó sobre la hora a Platense en una infartante final

El Pincha volvió a gritar campeón tras coronarse hace una semana en el Torneo Clausura 2025. Lucas Alario anotó por duplicado.

Estudiantes de La Plata derrotó a Platense en el Trofeo de Campeones 2025. Foto: NA

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025, tras derrotar sobre la hora a Platense en San Nicolás. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez ganó 2 a 1, con un doblete de Lucas Alario.

Hubo que sufrir hasta el final: el segundo tanto llegó a los 91 minutos, en una de las últimas jugadas del encuentro. Previamente, Franco Zapiola había marcado el primer tanto del partido, aunque no alcanzó y el Calamar se fue con las manos vacías.

Lucas Alario anotó sobre la hora para darle el título a Estudiantes de La Plata. Video: X ESPNArgentina.

El primer tiempo no tuvo diferencias entre ambos equipos, que no lograron romper el cero en los 45 minutos iniciales. El estadio Único de San Nicolás recibió la final en un gran marco, con las tribunas colmadas.

A los 5 minutos de la segunda mitad, Franco Zapiola sorprendió a Fernando Muslera tras un rebote. Lo curioso es que el futbolista pertenece a Estudiantes, ya que está en préstamo.

Estudiantes de la Plata ante Platense en el Trofeo de Campeones 2025. Foto: X EstudiantesLP

A falta de menos de 10 minutos para el final, el Pincha respondió: Lucas Alario definió en la puerta del arco para igualar a los 37. Finalmente, el ex River volvió a gritar a los 46 para definir el encuentro.

Estudiantes de la Plata ante Platense en el Trofeo de Campeones 2025. Foto: X Platense

Así, el equipo de Eduardo Domínguez alcanza su duodécimo título local, el décimo noveno de toda su historia. Ahora, los de La Plata se ganaron el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina e, incluso, podría disputar también la Recopa de Campeones.

Por su parte, los de Walter Zunino quedaron en las puertas de su segundo título y finalizan un año histórico con la conquista del Torneo Apertura en el primer semestre.