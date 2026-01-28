Juan Román Riquelme junto a Ángel Romero y Santiago Ascacibar. Foto: Captura de video.

Boca presentó oficialmente a sus dos primeros refuerzos: Ángel Romero y Santiago Ascacibar.

En una conferencia de prensa que comenzó con la palabra de Juan Román Riquelme deseándole la mejor de las suertes a los nuevos futbolistas xeneizes, el paraguayo y el ex Estudiantes dejaron varios títulos tras su llegada a La Ribera.

El ex delantero del Corinthians recordó su paso corto por las inferiores de Boca y la “promesa” de vestir la camiseta azul y oro: “Es un sueño hecho realidad. Óscar ya lo hizo hace muchos años. Fue en el año 2007 cuando vinimos a probarnos, pasamos la prueba pero no pudimos fichar porque mi madre no podía dejar su trabajo y a mis hermanos en Paraguay. Fue una lástima. Fue cuando Boca fue campeón de la Libertadores, conocimos la Bombonera, fuimos alcanzapelotas, a mí me toca de grande poder disfrutar. Óscar ya lo hizo, me comentó lo que es Boca, ganó tres títulos. Hoy comienza mi historia, trataré de hacerlo de la mejor manera, para hacer una gran historia con Boca”.

En tanto, el Ruso dejó en claro su vínculo con el Xeneize y el “no” al Millonario pese al fuerte interés de Marcelo Gallardo: “A River no quería ir, es lo que le planteé a mis agentes: yo quería jugar en Boca. Quería ser parte de esto”.

Tras la revisión médica y la presentación oficial, el paraguayo y el Ruso quedarán a disposición de Úbeda y posiblemente integren la lista de concentrados para el partido que el Xeneize reciba a Newell´s por la fecha 3.