River y una obra histórica en el Monumental:

El estadio de River quedará techado y con mayor capacidad. Foto: Captura

La dirigencia de River anunció un proyecto histórico: una nueva ampliación de El Monumental y el techado del mismo. En este marco, se dieron distintos detalles y uno de ellos es la manera en que financiarán la ambiciosa obra.

El presidente Stefano Di Carlo hizo el anuncio el pasado martes y aprovechó para compartir imágenes de cómo quedará la estructura. El objetivo es claro: tener más asientos disponibles, así como también modernizar el estadio.

El costo para esta obra estará alrededor de los 100 millones de dólares, según indicaron. Los trabajos comenzarán en abril, con un plazo de tres años. Durante este periodo, el presupuesto para el fútbol quedará intacto, por lo que no se cruzarán los caminos en este aspecto.

River: cómo se financiará las nuevas reformas en El Monumental

River avanzará con un esquema de financiamiento de la obra en dos caminos.

Habrá un crédito a plazo con bancos internacionales, algo habitual en estos casos, con el desarrollo de una obra de esta magnitud.

Las obras de ampliación y techado del Monumental. Video: x RiverPlate.

El otro apoyo estará desde el área comercial, por lo que habrá nuevos acuerdos a través de activos estratégicos. Un protagonismo importante estará en la venta de derechos del nombre del estadio para los próximos diez años.

La obra será realizada por la empresa alemana Schlaich Bergermann und Partner, con experiencia en ingeniería de estructuras complejas. Su especialidad es el desarrollo de diseños eficientes y sustentables, destacando el ahorro de recursos y la integración de tecnologías energéticas innovadoras.

Estadio Mas Monumental. Foto: Gabriel Sotelo via Reuters Conne

El presidente Di Carlo indicó que el estadio “tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo. River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”.

La obra culminará un proceso que inició en 2020 con la renovación del césped, siguió en 2022 con la inauguración de nuevas tribunas al ras del piso y tendrá en el nuevo anillo, que será soportado por 100 columnas, su cumbre arquitectónica.