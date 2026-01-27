Estadio Monumental. Foto: Instagram jorgebrito_ok.

Las reformas del Estadio Mâs Monumental de River Plate, que lo posicionarán como uno de los más grandes del mundo, están en su última etapa de preproducción. Stéfano Di Carlo, el presidente de la institución, anunció de cuánto será la capacidad que tendrá la cancha una vez que se finalice la nueva bandeja de tribunas y el techado. Un adelanto: será la más grande de América.

La inversión en obras perdurables, que sobrevivan los nombres y apellidos particulares de jugadores, entrenadores y presidentes, es una marca registrada de la gestión oficialista del “Millonario”, que inició con Rodolfo D’onofrio en 2013, continuó con Jorge Brito y tiene al actual mandatario como su sucesor.

Si bien los hinchas no celebran tickets vendidos, es innegable que las refacciones del Monumental son bien recibidas por todos, ya que no solo permiten a más fanáticos disfrutar de su equipo, sino que además, son una fuente de ingresos constante y duradera para las arcas del club.

Estadio Mas Monumental. Foto: Gabriel Sotelo via Reuters Conne

“Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo. River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”, expresó Di Carlo en una entrevista con el periódico El País.

La obra culminará un proceso que inició en 2020 con la renovación del césped, siguió en 2022 con la inauguración de nuevas tribunas al ras del piso y tendrá en el nuevo anillo, que será soportado por 100 columnas, su cumbre arquitectónica.

¿Cuándo se anuncia la ampliación del Monumental?

Si bien no hay información oficial sobre el inicio de la colosal obra que transformará la casa de River Plate, lo cierto es que el anuncio está al caer. Se espera que, más allá de los dichos de Stéfano Di Carlo, el club comparta los pormenores a través de sus canales institucionales.

Estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @RiverPlate

Según rumores, la obra comenzaría en mayo o abril de 2026 y River no perdería la localía para ninguno de sus partidos en las competiciones de las que participa, ya que no afectará las instalaciones actuales.

¿Cuánto cuesta la renovación del Monumental?

La ampliación del Monumental, que incluye la construcción de una quinta bandeja y el techado para las tribunas, costaría unos US$ 100.000.000, según estimaciones. Una cifra récord para el país en cuanto a inversiones en infraestructura para clubes.

Monumental: entre los estadios más grandes del mundo

Las remodelaciones del Gallinero permitirán que este aumente su capacidad a más de 101 mil espectadores. Además del techado, se añadirá una quinta bandeja de tribunas. Esta estará por encima del anillo superior actual y, al igual que las otras cuatro, no tendrá divisiones. Para su construcción se removerán las luces actuales y las estimaciones prometen que la capacidad del estadio sumará 16 mil espectadores.

Las tribunas del Millonario Foto: NA

El estadio superaría los 101 mil espectadores, posicionándose como el segundo estadio más grande del mundo, por lo menos hasta que se terminen las obras del Camp Nou.

La casa de “La Banda Roja” se consolidará como uno de los estadios con mayor aforo del mundo. La brecha, que ya es gigante en comparación con los demás clubes del fútbol argentino, se expandirá también en Sudamérica. Al “Monu” lo siguen el Monumental de Lima, con 80.093 espectadores; el Maracaná, con 78.838; el Mané Garrincha de Brasilia, con 72.788; y el Morumbí, con 70.795.

Entre las canchas con mayor capacidad del mundo se encuentran el Rose Bowl Stadium de Pasadena, donde River enfrentó a Monterrey por el Mundial de Clubes, con 92.800 personas; el Wembley Stadium, propiedad de la Asociación Inglesa de Fútbol, con 90.000 personas; el Lusail, donde la Selección Argentina se coronó de gloria por tercera vez, con 88.966 personas; y el Estadio Azteca, con 87.523 personas.

El nuevo Camp Nou del Barcelona Foto: FC Barcelona

Actualmente, el segundo lugar pertenece al Melbourne Cricket Ground de Australia, donde entran 100.024 personas, pero será superado por la casa de la selección cuando finalice la obra. Más difícil de aventajar, el Spotify Camp Nou alcanzará las 105.000 butacas cuando termine su remodelación.

Sin embargo, si de capacidad hablamos, el rey es un inesperado recinto, en un país cuyo fútbol nunca consiguió reconocimiento internacional. Se trata del Estadio Rungrado Primero de Mayo, ubicado en Corea del Norte, con capacidad para 114.000 personas. Fue construido hace más de 30 años y tiene 80 salidas, pileta, saunas, habitaciones para la concentración y es la casa de la selección norcoreana. Además, hospeda diferentes eventos deportivos y políticos del país.